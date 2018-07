Cosa fare a Milano ad agosto: 5 idee per chi si ferma in città

Si sa, trascorrere i mesi estivi in città è dura, ma non è poi così terribile come si potrebbe pensare. Anche se i vostri amici vi bombardano con foto e video delle vacanze, Milano in estate offre tanti eventi e opportunità da sfruttare con il bel tempo, lontani dal solito caos e dalla folla che normalmente popola le strade. A luglio e agosto troverete musei, mostre e parchi a tema ancora aperti, e tante opportunità per godervi la città quasi vuota in totale relax.

Ecco le nostre 5 idee per un agosto all’insegna del divertimento e della cultura (con un occhio di riguardo anche per il portafoglio!) che non vi faranno rimpiangere di esservi fermati a Milano.



Visita al Duomo di Milano e alle Terrazze



​

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di visitare il Duomo di Milano senza imbattervi nelle solite orde di turisti, sfiancati dal caldo e dall’afa milanesi. Con il Duomo Pass potrete esplorare i segreti della Chiesa simbolo della città di Milano, godere di una vista mozzafiato dalle meravigliose Terrazze del Duomo con le sue 135 guglie in marmo e ammirare i tesori custoditi nel Museo a un prezzo d'eccezione. Avrete accesso ad ogni angolo del Duomo: dall'Area Archeologica al Museo, dalle Terrazze alla bellissima Cattedrale con un esclusivo sconto del 15% sui biglietti di ingresso pensato per voi da MilanoToday.

Scoprite di più su Citynews Shop.



Cool transport… in una parola Cooltra







Solo il nome rende questo servizio perfetto per il gusto esigente e sofisticato dei milanesi.

Godetevi la città libera dal traffico congestionato attraversandola a velocità con uno scooter Cooltra 50 cc o 125 cc. Con la sua flotta di 11.000 mezzi a benzina ed elettrici ecofriendly disponibili per il noleggio potrete attraversare Milano in tempo record. Non avrete bisogno di rinunciare ad aperitivi in compagnia o di immergervi nei vagoni accaldati della metro per arrivare a destinazione. Grazie a MilanoToday tutti i nostri lettori potranno usufruire di uno sconto del 40% sul noleggio giornaliero o mensile!

Scoprite di più su Citynews Shop.



Modigliani Art Experience al Mudec







Questa estate trascorrete una giornata al museo con la Modigliani Art Experience, in mostra fino al 4 novembre al Mudec. Museo delle Culture. Un’affascinante mostra-racconto multisensoriale e immersiva in cui scoprirete le mille sfaccettature di uno dei più grandi pittori del Novecento, esplorando il contesto parigino di cui Modì - l'artista maledetto per eccellenza - fu assoluto protagonista. E per non farvi mancare nulla potrete usufruire del nostro fantastico sconto del 40% sui biglietti di ingresso, pensato in esclusiva per voi da MilanoToday.

Scoprite di più su Citynews Shop.



Highline Galleria Vittorio Emanuele





Highline Galleria è il percorso sospeso lungo i tetti della Galleria Vittorio Emanuele.

Una passerella di 250 mt che vi consentirà di toccare con una mano la cupola della Galleria e con l’altra il cielo, lasciandovi affascinare da una vista a 360° su Milano e le Alpi che la circondano. Assolutamente consigliata la visita al tramonto, per ammirare il cielo sopra la città che si tinge d’arancio e le prime luci della Milano notturna che fanno capolinea. Potrete regalarvi un panorama da cartolina a un prezzo più che conveniente, ribassato del 40% in esclusiva MilanoToday.

Scoprite di più su Citynews Shop.



Volandia, il Museo del Volo







L’estate in città in compagnia dei vostri bambini sembra infinita? Vivete insieme l’emozione di un volo simulato a Volandia, il Parco Museo dedicato alla passione del volo. Oltre 60.000 mq di pura archeologia industriale a pochi passi dalla stazione del Malpensa Express, un tuffo nella storia dell’aeronautica e dello spazio! Con numerose aree dedicate ai più piccoli, avrete la possibilità di provare simulatori di volo, di visitare il planetario e ammirare i meravigliosi modellini con uno speciale sconto del 40% riservato per voi da MilanoToday.

Scoprite di più su Citynews Shop.