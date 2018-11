Il Silk-èpil 9 9/890 di Braun in offerta al 50% per il Black Friday

Gli appuntamenti dall’estetista sono ogni mese segnati sulla nostra agenda, li guardiamo con terrore sapendo di dover passare una parte della nostra giornata sdraiate sul lettino della sofferenza. Per evitare queste beghe, c’è chi ricorre alla ceretta self-made in casa, ma diciamocelo non sempre con i risultati sperati degni di una contorsionista.

Per risolvere il problema abbiamo pensato di proporvi un’alternativa che capita in un momento perfetto, quello del Black Friday. Oggi su Amazon è possibile avere una buona percentuale di sconto sul Silk-épil di Braun 9 9/980 un epilatore intelligente grazie alla dotazione della tecnologia SensoSmart. Questo moderno modello di Braun potrebbe essere la soluzione ideale per un regalo di Natale originale e utile, non perdete l'occasione.

Grazie a questo epilatore sarà possibile rimanere sempre in ordine, con poche passate; il sensore guida la mano ad esercitare una pressione inferiore, per rimuovere ancora più peli rispetto agli altri epilatori garantendo un risultato migliore rispetto alla ceretta. Si adatta a tutte le zone del corpo e con la Luce SmartLight rileva i peli più sottili. Inoltre possiede 7 accessori: cappuccio per il viso, rifinitore per le zone sensibili, cappuccio di aderenza alla pelle, testina radente, cappuccio regolatore, spazzolina di pulizia e custodia.

Ordina qui il tuo Silk épil di Braun, hai poco tempo!