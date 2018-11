Luna Mini 2, spazzola pulizia viso in offerta solo per oggi con il 37% di sconto

Luna mini 2, evoluzione del dispositivo Luna mini, si presenta in 5 nuovi vivaci colori ed è dotato di un sistema di pulizia T-Sonic potenziato e un design totalmente rinnovato che offre una pulizia ancora più profonda ed efficace.

Con un solo minuto di utilizzo mattina e sera e grazie alle 8 intensità di pulsazioni regolabili, questo dispositivo elimina le imperfezioni e dona una pelle perfettamente pulita, luminosa e sana. La spazzola incanala 8.000 pulsazioni T-Sonic al minuto, rimuovendo sebo, sporco dai pori e imperfezioni.

Ogni dispositivo è dotato di silicone sicuro per il corpo, ipoallergenico e 35 volte più igienico rispetto alle setole in nylon. Non poroso e resistente alla formazione batterica, questo dispositivo ha il vantaggio di pulire la pelle in maniera efficace e molto più delicata rispetto agli altri dispositivi di pulizia.

Grazie al design intelligente, Luna mini 2 non necessita di spazzole di ricambio e una carica completa offre fino a 300 utilizzi.

