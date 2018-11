Dal 29 novembre al 5 dicembre arriva la Settimana della Spedizione Gratuita di Amazon

L'offerta è valida dalle 00.00 del 29 novembre 2018 alle 23:59 del 5 dicembre 2018 ed è attiva acquistando con un unico ordine uno o più articoli spediti da Amazon, al quali verrà applicato uno sconto immediato pari al prezzo della Spedizione Standard.

LE OFFERTE DEL 29/11/2018

Bilancia pesa persone digitale a 26,35 euro

Set di pennarelli e acquarelli per il disegno a 18,67 euro

Smartphone Blackview in offerta a 207,99 euro

COME FUNZIONA

1) Gli articoli spediti da Amazon possono essere identificati dal messaggio “Spedito da Amazon” riportato sulla pagina di dettaglio del prodotto. Accertarsi che gli articoli siano spediti da Amazon prima di tentare di utilizzare il codice promozionale. Se si annulla l’ordine per questi articoli, l’offerta non sarà più applicabile.

2) Nella pagina di riepilogo ordine selezionare l’opzione “Spedizione Standard”.

3) Inserire il codice promozionale “RICEVIGRATIS” nel campo “Codice promozionale” presente nella pagina di conferma dell’ordine. Nel riepilogo dell’ordine verrà visualizzato il messaggio di conferma di applicazione della promozione.

4) L'ordine verrà spedito in tre giorni lavorativi, non appena tutti i prodotti acquistabili sono disponibili.

N.B. Sono esclusi dalla presente offerta i prodotti venduti e spediti da terzi sul Marketplace e gli acquisti effettuati tramite Prime Now. L’Offerta non si applica agli acquisti effettuati in uno qualsiasi dei siti di Partner affiliati o in qualsiasi altro sito di Amazon, ad esempio Amazon.com, Amazon.de, Amazon.es, Amazon.fr o Amazon.co.uk. La presente Offerta non può essere utilizzata unitamente ad altri codici promozionali o su ordini preesistenti. Non è trasferibile né convertibile in denaro. Il codice promozionale può essere utilizzato più di una volta durante il periodo dell’offerta. In caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli acquistati utilizzando il codice promozionale, Amazon si riserva il diritto di trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto. L’offerta si applica solo alle spedizioni nazionali.