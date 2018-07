Tecnologia, le offerte in esclusiva per i clienti Amazon Prime

Mancano solo pochi giorni all'inizio dell’Amazon Prime Day 2018 ed in attesa delle numerose offerte previste per le giornate del 16 e del 17 luglio, vi proponiamo alcuni prodotti hi-tech proposti già ad un prezzo molto interessante.

Iniziamo oggi dal Netgear R7000 Nighthawk, un evoluto router WiFi ricco di funzionalità e capace di offrire elevate prestazioni anche in wireless con una gestione ottimizzata dello streaming video e del gaming online.

Un prodotto con WiFi AC1900 dual band, 3 antenne esterne removibili, 5 Ethernet (4 porte Gigabit LAN e 1 porta Gigabit WAN) e processore dual core a 1 GHz. Non manca un aggressivo design, un'app dedicata per il controllo da smartphone e tablet, funzionalità NAS e due porte USB.

Il Netgear R7000 Nighthawk è acquistabile, solo per oggi, al prezzo di 109,99 euro con uno sconto del 56%.

