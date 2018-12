Piccolo, leggero e potente: il trapano/avvitatore Black+Decker in offerta al 37%

Il trapano/avvitatore 18 V Litio in valigetta è dotato di massima accuratezza in ogni applicazione che è garantita dalla velocità variabile, regolabile tramite interruttore a grilletto, e dai 10 punti di regolazione della coppia di serraggio. Si presenta in una valigetta di plastica chiusa con due clip solidi. Esteticamente gradevole, di colore arancione e nero con degli inserti in gomma dura nera, è molto compatto e ergonomicamente comodo alla presa.

Ottimo per lavorare in aree buie o poco illuminate grazie alla pratica luce LED di lavoro, ha come caratteristica principale la batteria al litio con sistema di aggancio a slitta per maggior rapidità nella sostituzione e miglior tenuta. Le batterie sono da 18V e 1,5Ah e portano una buona potenza allo strumento e un discreto tempo di utilizzo. Per un uso medio non professionale, durano circa 8 ore, ma dipende da caso a caso.

BLACK +DECKER BDCDC18KB-QW Trapano Avvitatore, con Doppia Batteria al Litio, 18 V, 1.5 Ah, Valigetta, Arancione è acquistabile oggi al super prezzo di 74,99 euro, per maggiori informazioni clicca qui.