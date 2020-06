Trolley American Tourister in offerta al 50%

Dal 22 al 28 giugno 2020, Amazon lancia una settimana di super sconti per tutto quello che riguarda la moda e gli accessori di grandi brand.

Tra le offerte disponibili in questi giorni una da non perdere assolutamente riguarda il bagaglio a mano di American Tourister che solo per poco tempo sarà scontato del 55%.

Ispirata dal ritmo e dalla musica, SoundBox è la collezione in polipropilene, caratterizzata da un design a cerchi concentrici che ricorda i dischi in vinile.

È la prima valigia American Tourister in polipropilene con chiusura con zip ed espandibilità, che consente di aumentarne il volume per trasportare i souvenir più esotici raccolti in tutto il mondo, soprattutto in vista delle vacanze estive.

Il colore rosa poi è assolutamente imperdibile per tutti gli amanti del fashion.

La valigia capiente e super leggera è consigliata anche come regalo.

