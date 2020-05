Tronsmart Spunky Beat: complete cuffie senza fili scontate del 30%

In offerta su Amazon fino al 31 maggio le cuffie completamente senza fili Tronsmart Spunky Beat. Auricolari, acquistabili a 21,69 euro con uno sconto del 30%, utilizzando il codice K37IAJOS da inserire nella schermata di pagamento.

Le Tronsmart Spunky Beat sono cuffie in-ear “total wireless” dotate di Bluetooth 5.0 e codec aptX e AAC; tecnologie audio che consentono una buona qualità della trasmissione della musica tramite Bluetooth.

Le Tronsmart Spunky Beat possono essere ospitate quando non in uso all’interno di una custodia con batteria; custodia che si distingue per la presenza di un cavetto integrato nella parte inferiore, dotato di una presa USB standard. Una pratica soluzione che rende più semplici le operazioni di carica della batteria interna, da 350 mAh. Accumulatore che essere ricaricato anche tramite una porta USB Type-C, presente sul retro della custodia.

Auricolari, leggeri e pratici da indossare, dotati di batteria da 35 mAh e della certificazione IPX5 (resistenza a pioggia, schizzi d’acqua e sudore).

Cuffie in generale di discreta qualità, con autonomia di 5-6 ore, che arriva a circa 16 ore utilizzando la custodia di ricarica.

