Samsung The Frame: le tv che assomigliano ad un quadro scontate fino al 25%

Samsung propone per il Cyber Monday i nuovi modelli 2018 della gamma The Frame con sconti fino al 25%. Si tratta di Tv realizzati per assomigliare a dei quadri, dotati di quattro diverse cornici magnetiche che permettono di adattare il televisore al design della nostra casa. I modelli acquistabili sono quattro: 43", 49", 55" e 65" , tutti dotati di pannelli LCD, Ultra HD, LED Edge di tipo VA. Non manca ovviamente la tecnologia HDR disponibile nelle versioni HDR10, HLG e HDR10+ .

Tutti i tv The Frame sono collegati ad un box esterno, che contiene l’elettronica e gli ingressi, tramite il cavo semi-trasparente denominato One Invisible Connection in grado di trasportare l’alimentazione elettrica e i segnali audio/video.

Questi Tv ospitano anche l'Art Store che consente di scaricare e visualizzare numerose opere d'arte; oltre 800 quadri provenienti anche da le Gallerie degli Uffizi.

Scopri di più su Amazon.it