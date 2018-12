Addio pieghe con Polti Vaporella Simply: oggi su Amazon scontata del 28%

Vaporella Simply è più veloce rispetto ad un ferro da stiro tradizionale grazie al rapido riscaldamento di soli due minuti e alla grande autonomia che permette di riempire l'ampio serbatoio da 1,5 L in ogni momento, senza interruzioni. Il potente colpo di vapore distende con facilità anche le pieghe più ostinate, mentre la funzione ECO permette un risparmio di acqua ed energia fino al 27% senza rinunciare alle performance.

Il suo ferro è leggero, ha un'ampia piastra in ceramica e può essere parcheggiato anche in verticale. Vaporella Simply è leggera e compatta, ideale per chi ha poco spazio in casa. Inoltre grazie al sistema Calc Cleaning c'è la possibilità di rimuovere facilmente il calcare, garantendo in questo modo una migliore erogazione del vapore.

Polti Vaporella Simply VS20.20 è in offerta solo per oggi a 99,99 euro con uno sconto del 28%, approffitta dell'offerta anche in vista del Natale, clicca qui.