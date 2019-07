Alexa, com’è andato il Prime Day?

Da Amazon arrivano interessanti informazioni sul Prime Day 2019; giornate di sconti che hanno superato a livello globale il Black Friday e il Cyber Monday messi insieme; il più grande evento di shopping nella storia di Amazon con oltre un milione di offerte in tutto il mondo disponibili in esclusiva per i clienti Prime.

I prodotti in offerta più acquistati dai clienti su Amazon.it durante il Prime Day sono stati il caffè espresso NESCAFÉ Dolce Gusto Barista, il detersivo per lavatrice Dash 117 Pods 3in1 e il carica batterie portatile AUKEY.

Amazon ha, inoltre, diffuso ulteriori informazioni sull’evento:

- I clienti Prime in Italia hanno risparmiato oltre 25 milioni di Euro, risparmio che è arrivato ad oltre un miliardo a livello globale.

- I clienti Prime in 18 paesi hanno acquistato il doppio rispetto al primo Prime Day di cinque anni fa.

- I clienti hanno reso le loro case ancora più intelligenti in questo Prime Day grazie all'acquisto di milioni di dispositivi per la casa intelligente.

- Tra i dispositivi Amazon più venduti in Italia ci sono Echo Dot e Fire TV Stick Basic Edition.

- Il primo prodotto in offerta acquistato su Amazon.it durate il Prime Day è stata la telecamera di sorveglianza esterna WiFi EZVIZ e l’ultimo prodotto acquistato è stato un TV 4K da 60'' di Sharp.

- Durante il Prime Day su Amazon.it, i clienti italiani hanno acquistato abbastanza confezioni da 48 rotoli di carta igienica soffice e trapuntata Scottonelle da coprire la distanza tra Milano e Seattle; abbastanza capsule di caffè da poterne offrire almeno uno a tutti gli abitanti della Toscana e della Sardegna; abbastanza Philips Smart TV OLED 4K da 55” e Samsung Smart TV 4K 55" da coprire la superficie di oltre 12 campi da tennis.