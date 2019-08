Telecamera di sorveglianza WiFi Full HD Keyke a soli 17 euro

Videocamera di sorveglianza dalle complete caratteristiche, installabile anche a parete , con sistema di rilevamento del movimento in grado di inviare notifiche sullo smartphone. Non mancano la visione notturna fino a 10 metri e l’ audio bidirezionale per dialogare con chi si trova nella stanza.

Si tratta di una videocamera realizzata dal noto brand YI , ruotabile manualmente in orizzontale di 360 gradi e di 100 gradi in verticale. Camera con risoluzione Full HD 1080p , dotata di memoria su Cloud o su Micro SD fino a 64 GB.