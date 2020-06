Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition scontata del 40%

Sbarca su Amazon l’Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition offerta in promozione a 299,99 euro con uno sconto del 40%.

Xbox One X da 1 TB in edizione limitata, dedicata a Cyberpunk 2077: un GDR openworld ambientato in un pericoloso futuro; titolo sviluppato da CD PROJEKT RED, in uscita a settembre.

Console che vanta una scocca con elementi che si illuminano al buio, pannelli decorativi personalizzati, LED, effetti che ne cambiano colore e texture per evocare aspetti dell'ambientazione di Cyberpunk 2077.

Bundle che contiene anche un controller wireless ispirato dal personaggio di Johnny Silverhand. All’interno della confezione è presente un codice download di Cyberpunk 2077 per scaricare il gioco online non appena pubblicato (17/09/2020), e l'abbonamento di un mese a Xbox Game Pass.

Console dal look decisamente originale, disponibile a partire dall’11 giugno.

