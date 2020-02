Xiaomi JIMMY JV53: una scopa elettrica senza filo con vari accessori a 179 euro

Infine nella confezione della JV53 si trovano tanti accessori diversi che si adattano ad ogni esigenza: la spazzola motorizzata principale, la bocchetta per fessure 2-in-1, la spazzola per imbottiti 2-in-1, la spazzola morbida e la spazzola anti-acaro.

Citiamo anche il suo design ergonomico con angolazione di 65° e il suo peso ridotto di soli 1,46kg. In più, la spazzola, con i suoi 55mm di diametro, presenta un mix di setole morbide e dure (per rimuovere tutti i tipi di sporco e contemporaneamente lucidare il pavimento) e una struttura anti-avvolgimento (per evitare che capelli, peli e fili si attorciglino e la ostruiscano).