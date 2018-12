Yankee Candle in offerta al 25%: un regalo di Natale originale e profumato

La Yankee Candle è uno degli accessori per la casa ormai irrunciabili, per i suoi profumi diversi, che soddisfano i gusti di tutti, e per il design a forma di giara, delizioso dettaglio che contraddistingue la più rinomata candela.

Per Natale Amazon ha ben pensato di mettere in offerta alcuni gusti, in modo da pensare a regali personalizzati per rendere gli ambienti domestici particolari ed originali. Grande punto a favore il prezzo, permettendoci di scegliere tra i gusti più elaborati e fare un figurone con i nostri cari.

A tal proposito, abbiamo selezionato per voi i 5 gusti oggi in offerta al 25% ai quali non si potrà rinunciare. Grazie alla qualità della paraffina, la candela si consuma con continuità e senza residui.

Chi ha voglia di biscotti appena sfornati? Vaniglia, cannella, noce moscata, burro e zucchero: in questa intramontabile fragranza troverai tutte le note irresistibili dei biscotti natalizi. Sarà delizioso avere questo profumo per la casa durante le feste e impossibile non sentire lo spirito natalizio!

Per chi ama i celebri dolcetti francesi, questo è il regalo perfetto. Una candela dal profumo dolce che si presenta in un colore diverso dal solito, delicato e spiritoso. Ci viene l'acquolina in bocca: la Yankee al gusto Macaron sembra appena uscita dalla pasticceria, con il suo profumo di dolci e zucchero filato.

Per chi invece non ama i profumi troppo dolci e caramellati ma essenze fresche e leggere, consigliamo la deliziosa All is bright. La giara è davvero bella, quasi da averla solo come soprammobile. Il profumo frizzante, con note di agrumi, è ottimo per bilanciare gli odori di una cucina in festa. Molto utile anche da posizionare vicino all'ingresso per accogliere gli ospiti in modo originale.

Il gusto che mette d'accordo tutti. Profumo di frutta e di crostata rinfresca ogni tipo di ambiente. L'esalazione di frutti rossi ghiacciati con una dolcezza pungente e un colore caldo che riflette un senso di relax, diffondendo un aroma per tutta la casa. Consiglio: questa essenza è ottima per eliminare il cattivo odore provocato dal fumo di sigaretta, grazie anche alla sua durata.

Gli amanti del mare non vanno mai in vacanza, e questo può essere l'oggetto perfetto da regalare ai nostri cari lupi di mare. Con l'odore calmo di sale e con note di piante acquatiche e muschio, sembrerà di essere cullati dalle onde dell'oceano. Questa candela diffonde aria salmastra per la casa, facendo pensare a una finestra aperta sul mare.

