Yankee Candle: da oggi in offerta per la Black Friday Week

Yankee Candle è la candela di tendenza che propone alternative per tutti i gusti e, oltre ad eliminare gli odori, dovuti magari a un pranzo "eleborato", si presentano in un delizioso design. La candela infatti è contenuta all'interno di una giara in vetro con un coperchio, nel suo modello più particolare, o all'interno di semplici vasetti di vetro, ricilabili una volta terminata. Se termina! Infatti queste coloratissime candele, sono caratterizzate per durare molto tempo senza mai perdere la fraganza che emanano; le più piccole durano dalle 5 alle 40 ore, quelle più grandi durano dalle 110 alle 150 ore.

Solo alcuni dei deliziosi gusti che vanno per la maggiore hanno innescato in alcuni appassionati anche un collezionismo delle stesse, sia per le forme, che dicevamo molto trendy, sia per testare tutti i gusti. Infatti dopo aver provato la prima essenza è difficile restitere e non usare anche tutte le altre.

Inoltre la forma per questo 2019 è di design, avvicinandosi anche agli ambienti di case eleganti, per adattarsi al meglio a un arredamento ricercato.

Per questa Black Friday Week abbiamo selezionato per voi le migliori Yankee Candle che solo per questa settimana pre-Black Friday, potete trovare con una vantaggiosa percentuale di sconto. Per gli appassionati o per chi infatti non spenderebbe molto per un oggetto come una candela, oggi è il giorno giusto per avvantaggiarsi con i regali di Natale senza rinunciare alla qualità del prodotto, in linea con le scelte trendy del momento.

Yankee Candle al bergamotto, collezione Elevation scontata del 20%

La nuova giara è elegante, essential e si presenta con un coperchio da rimuovere ed utilizzare come base per la candela. Il raffinato odore al bergamotto è l'ideale per chi ama i profumi buoni e legnosi. Piccola e delicata, la nuova yankee candle è perfetta anche come parte di arredamento di salone e camera da letto.

Sweet Orange Spicy, scontata del 15%

Sempre nella collezione Elevation, troviamo scontato il modello che meglio si adatta a questa stagione, al gusto di cannella, chiodi di garofano, zenzero e zucca. Un profumo caldo, che arricchisce l'atmosfera pre-natalizia delle nostre case, addolcendo ogni ambiente. Ideale anche per accompagnare un bagno caldo, gli stoppini in cotone 100% sono senza piombo e assicurano, essendo centrati, la migliore bruciatura possibile. Infine la cera a base di soia colorata è di altissima qualità e garantisce una combustione pulita e uniforme.

La Velvet woods, scontata del 15%

Velvet Woods è una passeggiata tra boschi ricchi di profumi esotici con intermezzi di calda ambra e un pizzico di fiori di frutta dolce. Sembra la ricetta perfetta per chi cerca profumi originali, per chi cerca l'estate anche in inverno immaginando di perdersi nelle fresche fronde di qualche isola deserta. Conoscete qualcuno che non vorrebbe?

Consiglio: dopo l'utilizzo, per riciclare il barattolo in vetro sarà necessario versarvi acqua bollente per rimuovere i resti della cera e dopo averlo lavato si avrà un contenitore pronto a diversi utilizzi.