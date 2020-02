YI Dome Camera 1080p: una completa videocamera di sorveglianza a 360° a soli 34 euro

Camera semplice da installare e da utilizzare grazie alla completa app, in italiano, per smartphone e tablet.

Non dimentichiamo i due microfoni e lo speaker per l'audio bidirezionale, e la visione notturna grazie agli 8 emettitori IR integrati.

Si tratta del miglior prezzo mai fatto per questa completa videocamera , in grado di ruotare a 360 gradi per un completo monitoraggio della nostra abitazione.