Pallavolo, l’abbigliamento giusto per praticare comodamente lo sport

Agilità, concentrazione e prontezza di riflessi sono le caratteristiche fondamentali di questa attività e per praticarla al meglio l’abbigliamento ha un ruolo centrale.

La divisa da volley che si rispetti deve essere comoda, leggera e traspirante per avere libertà di movimento e farvi sentire freschi e asciutti anche dopo diverse ore di allenamento.

Vediamo insieme l’abbigliamento da pallavolo per lei e per lui.

Donna

Questo completo da pallavolo formato da canotta e short, è ideale sia per la fase dell'allenamento che per quella di gara. La t-shirt a maniche corte assicura libertà di movimento in ogni fase del gioco. Il completo garantisce massima vestibilità e comfort. Il completo realizzato in tessuto poliestere elasticizzato, è morbido e traspirante. In questo modo si ha una rapida evaporazione del sudore, lasciando la pelle sempre asciutta anche dopo diverse ore di allenamento. La divisa disponibile in diversi colori, dal classico blu e rosso a colori più accesi come il verde chiaro, il giallo o il rosa, si adatta ad ogni stile e personalità, per sentirsi a proprio agio in campo.

Pro. Il completo da volley è realizzato in tessuto comodo e confortevole.

Contro. I clienti che l’hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

I manicotti da volley sono ideali per attutire il rimbalzo del pallone ed evitare arrossamenti. Questo modello realizzato con il sistema Seamless, è senza cuciture. In questo modo ci sono zone di tessuto a densità differenziata, garantendo una rapida evaporazione e una capacità contenitiva. Il materiale elastico è facile da lavare ed ha una protezione batteriostatica per un risultato ipoallergico ed antiodore. Altamente performante, assicura un elevato assorbimento e dispersione del sudore. Disponibile in diversi colori, non dovete fare altro che scegliere la tinta che preferite.

Pro. Traspiranti e comodi da indossare.

Contro. La taglia unica non si adatta a tutti.

Oltre alla divisa, anche le scarpe hanno un ruolo importate. Il modello si ispira allo stile dei campi da basket, per assicurare movimenti rapidi e scattanti. La suola in gomma FlyteFoam realizzata in fibre biologiche reattive, migliora l'ammortizzazione e il rimbalzo dopo ogni salto. La presenza di gomma naturale rispetto ai composti tradizionali, migliora la trazione sul campo. Il sistema di ammortizzazione con tecnologia gel nell'avampiede e nel tallone, assorbe l'impatto e regala al piede maggiore libertà di movimento, aiutato anche dal sistema twisstruss, che stabilizza il piede.

Pro. Le scarpe morbide permettono di muovere facilmente la caviglia.

Contro. Fare attenzione alle taglie.

Uomo

Il completo formato da maglia e pantaloncini è perfetto sia per la pallavolo che per altri sporti come il calcio, il basket o la semplice attività in palestra. La maglia caratterizzata da maniche con taglio raglan permette libertà di movimenti durante l’allenamento o la gara. La tecnologia Micro-Mesh favorisce l’evaporazione del sudore e una traspirazione eccellente. In questo modo sarete sempre asciutti e avrete una piacevole sensazione di comfort sulla pelle. Disponibile in diversi colori come total black o blu, potete scegliere anche la versione bicolor sulle tinte del rosso o del giallo.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Il tessuto della maglia è un po’ leggero.

La ginocchiera è pensata per accompagnare i movimenti durante l’allenamento o la gara e protegge da sforzi eccessivi per evitare lesioni e dolori. Perfette per la pallavolo, possono essere indossate anche per gli sport che mettono a dura prova le articolazioni come la corsa, il ciclismo, lo sci. Le ginocchiere ergonomiche, altamente flessibili e ultra-leggere permettono di avere alte prestazioni. L'innovativo materiale in poliuretano espanso regala il massimo del comfort in ogni fase del gioco. Il materiale ipoallergenico è pensato per coloro che soffrono di allergie e riduce al minimo il pericolo.

Pro. Il modello ha un’ottima vestibilità ed è confortevole.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Per avere tutto il necessario a portata di mano il borsone non può mancare tra gli accessori della pallavolo. Il modello realizzato in materiali robusti è resistente all’acqua. Grazie allo scomparto traspirante potete conservare tranquillamente le scarpe o riporre gli indumenti bagnati separatamente da quelli asciutti. In questo modo eviterete il rischio di rovinare gli accessori bagnati e proteggerete quelli asciutti. I doppi manici e lo spallaccio staccabile consentono un trasporto versatile. La tasca laterale in mesh e quella interna, permette di conservare o avere sempre a portata di mano piccoli oggetti.

Pro. Borsone elegante e capiente.

Contro. Il fondo della borsa non ha un supporto rigido.

