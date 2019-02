Il migliore abbigliamento da sci per la settimana bianca

La neve continua a cadere, sia al nord che al centro Italia, rendendo le piste perfette per uno degli sport più amati in questo periodo dell'anno. Sci, Snowboard e ciaspole, attività per tutti i gusti, accanto a ottime mangiate che scaldano letteralmente gli animi, davanti ai panorami mozzafiato delle montagne innevate.

Per chi è ormai un habituè della stagionale settimana bianca o per chi proverà per la prima volta una vacanza del genere, suggeriamo una selezione di attrezzature per affrontare al meglio le giornate sportive, senza spendere somme esorbitanti, che spesso caratterizzano questi capi tecnici. Vediamole insieme.

I guanti di Terra Hiker hanno un design ergonomico, tale da adattarsi pefettamente alla forma della mani, in modo da avere una presa sicura. Infatti spesso ci si sente goffi e poco pratici, dato il materiale imbottitito di cui sono rivestiti per prevenire il freddo; i Terra hiker invece oltre ad essere comodissimi, sono antivento e hanno una chiusura sul polso per tenere il caldo all'interno del guanto evitando però il formarsi dell'umidità, che traspira grazie all'isolamento 3M Thinsulate. Mani asciutte e sicuramente calde, materiale tecnico e ad un prezzo ragionevole.

Clicca qui per ordinare i caldi guanti Terra hiker a 17,49 euro!

Il set termico della Norde è perfetto oltre che per sciare anche per il running e come abbigliamento da moto. Il suo tessuto tecnico è ottimo per proteggersi da vento e freddo e trattiene il sudore per eviatre gelate in movimento, soprattutto quando si scia. E' leggero e non impedisce i movimenti ed è dotato di speciali strati elastici tridimensionali, ottimizzando il supporto e il controllo delle pressioni muscolari, al fine di garantire un miglior flusso di sangue durante l’esercizio fisico.

Clicca qui e ordina il set a 29,99 euro!

La maschera OMORC è la soluzione perfetta sia per snowboard che per sci. Grazie alla lente a doppio strato potrete prevenire all'interno l'appannamento, effetto fastidioso dato dalle temperature, e all'esterno proteggere gli occhi dai raggi UV, grazie al rivestimento REVO, per avere una chiara visuale. Inoltre la maschera resiste ai graffi nel tempo e, grazie ai fori di ventilazione, il sudore e il calore vengono dissipati senza difficoltà. Infine la lente è sferica e permette un'ampia visione oltre 180 gradi.

​Clicca qui e ordina la maschera sferica di OMORC scontata del 15%!

Per chi è alla prima snow experience e non sa scegliere tra le tante marche, costose e tecniche, questo sembra il giusto compromesso. La giacca di Camel Crown è impermeabile e con un rivestimento professionale idrorepellente. Tante le tasche per garantire comodità sia per trekking che per lunghe giornate sciistiche, evitanto di portare zaini ingombranti. Il tessuto all'interno è in pile e cotone caldo e il sistema frangivento Camel-tex blocca il calore corporeo all'interno della giacca. Inoltre questa giacca garantisce resistenza all'usura, grazie al materiale misto polimero e si presenta in linea con la moda alpina del momento.

Clicca qui per averla a meno di 70 euro!

I calzini Black Crevice sono la scelta giusta sia per sci che per snowboard. Le calze hanno un rinforzo speciale all'altezza dello stinco e del polpaccio, tipiche zone sofferenti per lo scarpone, e sulla zona della pianta del piede, spesso dolorante e soggetta a crampi dopo ore di piste. Il plantare anatomico e la cucitura piatta, per evitare ogni tipo di fastidio, garantiscono un elevato comfort per godere al meglio della giornata in montagna.

Clicca qui e ordina due paia a 14,99 euro!