4 accessori sotto i 10 euro per portare il cellulare con te anche quando fai sport

Avere il proprio smartphone con sé mentre si fa sport può essere molto importante: ti aiuta a contare i passi, memorizza il percorso fatto, ti permette di ascoltare la tua musica preferita, di sapere che ore sono, di non perderti se sperimenti percorsi nuovi e, perché no, di scattarti un selfie.

Ma spesso risulta complicato trovare un modo per portare il cellulare con sé in completa sicurezza e comodità: ecco perché abbiamo selezionato 4 accessori comodi, economici e sicuri che ti aiuteranno a portare il tuo smartphone sempre con te!



Questa fascia da braccio universale è comodissima se ti piace correre ascoltando la musica o tenendo traccia del percorso fatto, e ti permette di avere il tuo cellulare sempre a portata di mano senza rischi.

La fascia infatti è realizzata con materiale morbido, leggero ed impermeabile, che impedisce ad acqua e sudore di entrare in contatto con il tuo smartphone. Il touch screen risponde bene, nonostante la copertura in plastica, e la fascia è dotata di due slot regolabili, così da poter essere applicata ad ogni tipo di braccio, come anche sulle gambe. La striscia riflettente, per poter correre in sicurezza anche in condizioni di scarsa illuminazione, le due taschine, per le chiavi e per le tessere, e lo slot per le cuffie, infine, rendono questa fascia davvero completa.

Il porta cellulare universale marcato Bovon è un supporto che, grazie all’innovativa cinghia in silicone, può essere facilmente installato su qualunque tipo di manubrio, che sia una bici, una moto o anche un passeggino!

Realizzato in silicone, è molto resistente e protegge efficacemente il cellulare da scosse e urti, anche in caso di strade particolarmente accidentate. Il design open-face non prevede coperture sullo schermo, per cui potrai utilizzare anche il touch screen con facilità, senza dover estrarre il cellulare dalla custodia.

Grazie alla chiusura a scatto impermeabile IPX8, questa custodia fornisce al tuo smartphone una protezione e un isolamento completo dall’acqua e dalla sabbia.

Adatta a smartphone inferiori ai 7.0 pollici, la custodia marcata Syncwire è ideale per fare rafting, per nuotare, per giocare in spiaggia e per le immersioni ordinarie, ma ne è sconsigliato l’uso oltre i 30 metri di profondità. Inoltre, le doppie finestre trasparenti assicurano un normale utilizzo in acqua del touch screen, della fotocamera e delle altre funzioni, ma non sono adatte per lo sblocco delle impronte digitali (puoi però utilizzare il codice numerico o il riconoscimento del volto). Il cordoncino sopporta massimo 8.5kg e può essere appeso al collo o indossato come una cintura, cosa che lo rende molto pratico.

Il borsello da cintura di E-Bestar è un accessorio davvero pratico, soprattutto per gli amanti di escursioni, arrampicata e attività sportive all’aperto; internamente presenta due ampie tasche indipendenti con cerniera, dove poter riporre comodamente chiavi, portafogli, auricolari e molto altro. Esternamente ha una tasca porta penne e una elastica porta cellulare, che si adatta bene a tantissimi modelli. Si può assicurare facilmente alla cintura sia tramite le due fasce posteriori con chiusura a clip che con il moschettone incluso nella confezione. Il tessuto robusto in nylon di alta qualità e le ottime cuciture rendono questo borsello un accessorio resistente e davvero pratico.

