Tutto il necessario per divertirsi e muoversi in spiaggia

Le vacanze si avvicinano velocemente e una delle mete più scelte ed amate è certamente il mare.

Se anche tu hai scelto di passare le ferie in spiaggia, oltre che tuffi e tintarella, vale la pena mettere in conto anche qualche momento divertente per giochi da spiaggia da fare tutti insieme, che sia con gli amici o con la famiglia. Scopri i migliori che puoi trovare su Amazon.it!

Beach-volley

Il pallone professionale di Mikasa è veramente di ottima fattura: perfetto da utilizzare anche a livello amatoriale, la pelle risulta morbida al tatto, il grip in battuta o ricezione è ottimo, non scivola e non è ruvido.

Il prodotto arriva sgonfio, ma è semplicissimo da gonfiare, anche utilizzando un comune ago da palloni: basterà bagnare l’ago con poche gocce d'acqua prima di inserirlo, specialmente le prime volte, in cui la valvola può risultare un po' dura. Inoltre, il pallone è molto resistente, tanto da giustificare il prezzo un po' alto: davvero il meglio in tema di palloni da beach volley.

Molte spiagge sono attrezzate con delle reti per separare le due squadre, ma se non fosse così, ecco la soluzione: la rete da pallavolo di Hogar Amo è la più acquistata, grazie all’ottima fattura, ai materiali resistenti e all’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Questa rete è dotata di bordi con doppia cucitura e cordini per il fissaggio, presenti sia nella parte superiore che in quella inferiore della rete, conferendola un’adeguata stabilità. Regolabile e portatile, nella confezione è inclusa una borsa per il trasporto. Attenzione: non è impermeabile, quindi in caso di pioggia sarà meglio riporla.

Beach tennis

Pro: ottimo prezzo, resistenti, durevoli.

Contro: leggermente pesanti.

Queste racchette sono realizzate in legno leggero multistrato, che garantisce l’indeformabilità in presenza di acqua. Il manico è in spugna, e all’interno della confezione potrai trovare 2 diversi tipi di palline: 5 con le piume, che portano la pallina a compiere traiettorie lente e prevedibili in volo, quindi perfette per i principianti, e 5 in gomma dura.

Inoltre, nella confezione è compresa una borsa di nylon per il trasporto e due spugne di scorta per i manici delle racchette.

Gli intramontabili



Questo set è composto da 4 coppie di bocce di colori diversi più due boccini: perfette per giocare in spiaggia tra adulti, dato che i bambini più piccoli possono far fatica a utilizzarle per il peso.

L’aquilone acrobatico di Hq-Invento è perfetto per chi è alle prime armi: completo di libretto di istruzioni per il montaggio risulta facile da usare e pilotare. L’utilizzo ideale prevede la presenza di venti sufficientemente sostenuti; semplice da montare e da smontare, i materiali sono leggeri ma robusti e resistenti agli urti.

