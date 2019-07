500 compresse di Alga Spirulina biologica pura Nutri&Co a soli 24,40 €

L'alga spirulina è un cianobatterio del genere Arthrospira che possiede molteplici proprietà nutrizionali e terapeutiche grazie alle sostanze in essa contenute; è una fonte preziosa di proteine, contiene molte vitamine, soprattutto del gruppo A e del gruppo E, sali minerali, come calcio, potassio, fosforo, magnesio, zinco, rame e ferro, acidi grassi essenziali e ficocianina (17%), un potente antiossidante.

La spirulina contiene tutti e 8 gli amminoacidi essenziali che non vengono prodotti dall’organismo e devono essere necessariamente introdotti con la dieta (Fenilalanina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Treonina, Triptofano, Valina) e ha un bassissimo contenuto calorico. Le proteine e vitamine in essa contenute svolgono un’azione tonificante ed energizzante e rinforzano il sistema immunitario, la presenza di acidi grassi essenziali svolge un’azione anti infiammatoria e abbassa i livelli di colesterolo, riducendo quindi il rischio di problemi cardiovascolari; inoltre, grazie alla ficocianina, l’alga spirulina contrasta i radicali liberi e previene i danni dell’invecchiamento favorendo memoria e concentrazione

È importantissimo acquistare quest’alga sempre da fonti controllate, dato il rischio della presenza di cianotossine, batteri e tracce di metalli pesanti se coltivata in condizioni non ottimali. L’alga spirulina di Nutri&CO è un prodotto biologico certificato: viene coltivata nel cuore del sito naturale Oonaiyur, nell’India del Sud, un ambiente immerso nella natura e lontano da fonti di inquinamento. Non contiene pesticidi, OGM, fertilizzanti sintetici né sostituti di origine animale. Le analisi e il confezionamento delle pastiglie, inoltre, vengono eseguiti in Francia, nel rispetto delle norme più severe.

L’essiccazione a freddo, subito dopo essere stata raccolta, garantisce l’integrità del prodotto e delle sostanze nutritive e le compresse risultano più facili da dosare rispetto alla polvere e non contengono eccipienti, per garantire un'assunzione naturale al 100%!

Puoi trovare l’alga spirulina biologica di Nutri&Co nella confezione da 500 compresse su Amazon.it a soli 24,40 €: consigliatissima!

