L'innovativa bilancia digitale marcata Omron Healthcare in vendita su Amazon ad un prezzo incredibile

Ideale per chi svolge sport e discipline a livello agonistico, come anche per chi deve porre particolare attenzione al peso e alla forma fisica, sia per dieta che per motivi di salute, la bilancia digitale di Omron Healthcare è uno strumento preciso ed efficace.

Disponibile in blu o azzurro, questa bilancia misura la percentuale di massa grassa e di massa muscolare, il BMI, il grasso addominale, il peso e il metabolismo basale grazie ad 8 sensori posizionati su mani e piedi. Le misurazioni sono molto accurate, con un’incertezza delle percentuali delle masse dello 0,4%, e la bilancia, grazie ad esse, riuscirà anche a determinare la quantità giornaliera di calorie necessaria per rimanere o raggiungere il peso ideale.

La confezione include le batterie ed un manuale, molto accurato e fondamentale per utilizzare al meglio questa bilancia. Inoltre, è possibile registrare fino a quattro utenti abituali, o inserire la modalità guest per quelli occasionali: la bilancia salverà in memoria i dati dell’ultima pesata, che potrai così confrontare con quella successiva. Ricorda che anche la diversa postura o tensione muscolare può influire sui parametri rilevati.

Puoi trovare la bilancia digitale di Omron Healthcare su Amazon.it all’incredibile prezzo di 71,73 €!

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!