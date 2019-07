Tapis Roulant elettrico e pieghevole marcato YM a soli 239,67 €

Se sei abituato ad allenarti a casa, o vorresti cominciare, il Tapis Roulant elettrico e pieghevole marcato YM è lo strumento che stai cercando: grazie al design moderno e compatto, potrai eseguire gli esercizi cardio essenziali per eliminare il grasso corporeo e tonificare i muscoli nel comfort di casa tua.



Questo Tapis Roulant è di dimensioni ridotte, occupa poco spazio e si monta e smonta facilmente. Si possono regolare velocità e inclinazione, presenta un ampio display digitale LCD e i manici sono dotati di sensori per la registrazione del battito cardiaco. Sotto il pannello di controllo troverai un comodissimo supporto universale per tablet e smartphone, inoltre il Tapis Roulant dispone di un’app (iFitshow per iOS e Fitshow per Android) e di bluetooth per trasmettere la musica che preferisci, impostare degli obiettivi e salvare la cronologia dei tuoi allenamenti. Raggiunge una velocità massima di 10 km/h ed è dotato di motore silenzioso Smooth PowerDriveTM.

Pro: ottimo rapporto qualità/prezzo, poco ingombrante, bluetooth e app incluse, si monta e smonta facilmente.

Contro: non è uno strumento professionale, adatto per camminate veloci e/o corsa a media velocità, non adatto a persone particolarmente alte o pesanti.

