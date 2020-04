Asciugamani sportivi pratici e funzionali

Quando pratichiamo attività sportiva, la praticità è fondamentale. Che sia corsa, ciclismo, nuoto o fitness, avere con sé un asciugamano è utile per tamponare il sudore dopo un esercizio in palestra o aver terminato la corsa.

Se la morbidezza e il comfort sono irrinunciabili, bisogna pensare anche alla resistenza e ai continui lavaggi.

Realizzati in materiali anallergici e ideali da portare sempre con sé nella borsa da palestra, devono essere facili da trasportare e delicati sulla pelle.

Quando finiamo di allenarci e dopo aver fatto la doccia, non abbiamo tempo di far asciugare il telo, quindi siamo costretti a metterlo in borsa bagnato. Questo telo, grazie all’asciugatura rapida, può essere conservato nel suo comodo sacchetto traforato traspirante e igienico, senza correre il rischio di bagnare il resto dei vestiti. Realizzato in microfibra è resistente, ma leggero allo stesso tempo e non ingombra. Disponibile in quattro taglie, una volta arrotolato diventa sottilissimo. Il comodo elastico permette di appenderlo o mantenerlo arrotolato. Il telo con sei colori si può abbinare ad ogni stile.

Pro. Il materiale è di qualità.

Contro. Alcuni sono troppo piccoli.

Adatto alla palestra e alla piscina, il set di asciugamani in microfibra, è disponibile nella taglia L e S o potete scegliere due asciugamani S. Adatti anche per il trasporto durante il viaggio o il campeggio occupano poco spazio nello zaino. Realizzati in 100% microfibra, asciugano fino a 10 volte più velocemente rispetto ai normali asciugamani in spugna o in cotone e assorbono rapidamente il sudore e l'acqua della pelle. Basta appenderli e si asciugano in pochi minuti. Grazie alla borsa in rete traspirante dotata di anello potete agganciarlo alla borsa.

Pro. La trama è piacevole sulla pelle.

Contro. Per alcuni la sacca doveva essere isolata.

Chi non ha molto spazio nella borsa, ma non vuole rinunciare all’asciugamano da mettere sugli attrezzi della palestra, questo set formato da tre asciugamani è la scelta perfetta. Le dimensioni 33x74 cm permettono di conservarlo facilmente occupando poco spazio. Realizzato in microfibra super sottile è morbido, delicato sulla pelle e asciuga fino a 4 volte in più degli asciugamani normali. Facilmente lavabile in lavatrice può essere utilizzato centinaia di volte senza perdere la capacità assorbente.

Pro. Il set permette di avere più asciugamani sempre a disposizione.

Contro. Per alcuni sono troppo piccoli.

Perfetto per la palestra o la corsa, questo asciugamano vi può accompagnare anche durante i viaggi. Realizzato in 100% microfibra, ha un’asciugatura rapida. Riesce ad assorbire alla perfezione il sudore e può contenere più di 4 volte il suo peso in acqua. Resistente alla muffa è stato realizzato con il trattamento antibatterico per essere sicuro in ogni occasione. Compatto e ultra leggero è resistente agli utilizzi più intensi, senza diffondere cattivo odore. Disponibile in quattro dimensioni: XL per essere usato come asciugamano o sul materassino a corpo intero. L abbastanza grande per spiaggia e doccia, M per campeggio e yoga. S per sport e palestra. Facile da pulire è lavabile in lavatrice. Dotato di una borsa potete conservarlo e portarlo sempre con voi.

Pro. Poco ingombrante e il laccetto permette di appenderlo.

Contro. Bisogna scegliere bene le misure.

Gli amanti della piscina quando escono dalla vasca devono asciugarsi con un panno morbido e confortevole e questo telo è la scelta ideale. Realizzato in microfiibra, lascia sulla pelle una sensazione di morbidezza pari a quelli di cotone. Piccolo e compatto, può essere arrotolato e occupare poco spazio. L’asciugamano si asciuga velocemente e dunque è perfetto per chi si allena più volte durante la giornata. Il telo è realizzato all’80% in poliestere e al 20% in poliammide. Disponibile in diverse colorazioni, non vi resta che scegliere quello che più vi piace.

Pro. Pratico e compatto.

Contro. Per alcuni utenti è troppo sintetico.

