Asciugamano da palestra: 4 modelli perfetti per ogni esigenza

L’autunno è alle porte, e, tra lavoro e routine quotidiana, torna alla mente dei più il pensiero dell’iscrizione in palestra: chi per riprendere il lavoro abbandonato, dedicando anima e corpo allo svago estivo, chi invece, per non abbandonarsi al solo svago e per rimettersi in forma. Insomma, un po’ tutti pensano “quest’anno mi devo iscrivere in palestra”, allora perché non prepararsi iniziando dal minimo indispensabile, come l’asciugamano per la palestra? In cotone o in microfibra, lunghi e stretti, classici o innovativi, ce n’è per tutti i gusti.

Ecco allora una selezione di 4 modelli di asciugamano da palestra, diversi per utilizzo e materiale, che potete trovare su Amazon.it a prezzi davvero vantaggiosi!



Realizzato completamente in microfibra, questo asciugamano è un vero asso in praticità. Si asciuga rapidissimamente (fino a 10 volte più velocemente del classico in cotone), assorbe fino a 4 volte il suo peso ed è antimicrobico e ipoallergenico, grazie alla speciale microfibra con cui è realizzato, prevenendo così la formazione di funghi e muffe. Eono Essentials è disponibile in 3 misure, 50 x 100 cm, 70 x 140 cm, 90 x 180 cm, e viene consegnato in una borsetta morbida in EVA con zip, così da poterlo portare con sé ovunque in viaggio senza far bagnare il resto della borsa o valigia.

Questi particolarissimi mini asciugamani, grazie all’originale struttura del tessuto, hanno una straordinaria capacità di traspirazione e di assorbimento. Venduti in confezioni da 3 pezzi, sono la scelta ideale per asciugarsi tra un esercizio e l’altro, viste le dimensioni ridotte, e per la loro capacità di mantenere la temperatura, se refrigerati, rinfrescando di fatto chi li usa.

Classico asciugamano in spugna (jacquard 100%), il formato particolare lo rende ideale per chi si dedica spesso agli esercizi sulla panca o per chi, appassionato di boxe, è intenzionato a portarlo con sé a bordo ring. Bello da vedere, è disponibile in nero con bordi bianchi e logo del brand al centro.

Asciugamano in microfibra, rapido nell’asciugatura e morbido al tatto, ma dal formato particolare. Le dimensioni infatti, sono quelle di un classico tappetino utilizzato per lo yoga o per gli esercizi a terra, ed è dotato di un praticissimo sistema ad angoli in cui inserire il tappetino, così da ricoprirlo; questo consente all’asciugamano di non scivolare: potrete così utilizzare qualunque tappetino da palestra in modo igienico e sicuro.

