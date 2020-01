L’attrezzatura da sci per vivere al meglio lo sport sulla neve

La stagione invernale è ormai arrivata, per rimettersi in forma dopo le abbuffate di queste feste, praticare l’attività fisica è importante. Nonostante le temperature basse, è possibile dedicarsi agli sport all’aperto e il più amato in questo periodo è lo sci.

La neve e le piste attirano sia ragazzi che ragazze che non vedono l’ora di affrontare le discese con snowboard e sci ai piedi.

Per chi affronta per la prima volta questo sport o per i più esperti, avere l’attrezzatura giusta è importante. Tute, scarponi e caschi non possono mancare in valigia. Vediamo cosa serve per praticare al meglio questa attività.

Quando si decide di iniziare a praticare lo sci la scelta dell’abbigliamento è fondamentale. Gli abiti devono tenere al caldo, proteggere dal freddo e dal vento, ma nello stesso tempo devono essere confortevoli e lasciare i ragazzi liberi di muoversi. Il modello formato da pantaloni e giacca di diversi colori come giallo, arancione, verde, azzurro o nel classico nero, sono pensati per rendere visibili sulla neve in ogni condizione. Realizzata in poliestere è dotata di imbottitura in ovatta, morbida sulla pelle, la tuta antivento e traspirante unisex, mantiene i ragazzi al caldo senza correre il rischio di sudare eccessivamente grazie alla struttura traspirante.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Non ha la cintura regolabile.

Comfort, sicurezza e versatilità devono essere le caratteristiche principali quando si scelgono un paio di sci. Lo sviluppo tecnologico ha fatto si che ogni modello rispecchi le caratteristiche di uno sciatore, inoltre questi sci hanno un design elegante e divertente. Dotati di un attacco di sicurezza, si adattano perfettamente a qualsiasi piede, grazie alla struttura regolabile da 263 a 351 mm. Realizzati in legno riescono a flettersi alla perfezione in curva.

Pro. Il design è perfetto per i ragazzi.

Contro. I clienti che lo hanno provato non hanno riscontrato difetti.

Quando si comprano scarponi nuovi, bisogna puntare sulle performance e sul comfort. Scegliere quelli adatti non è semplice perché ognuno ha un piede differente. Prima di acquistarli bisogna fare attenzione perché i modelli sono standard e pensati per adattarsi ad ogni conformazione. Con questo modello andrete sul sicuro perchè è caratterizzato da una fodera autoadattante in polipropilene. Grazie alle leve regolabili in alluminio e velcro e all’autoposizionamento della linguetta, indossare gli scarponi sarà semplice e veloce.

Pro. Si adattano alla forma del piede.

Quando si scia, sia gli esperti che i ragazzi alle prime armi devono poter muoversi in totale sicurezza sulla neve senza correre alcun rischio. Il casco è tra gli accessori più importanti da avere, inoltre, è pensato per tenere al caldo quando si è in pista. Realizzato in diversi colori, sia per ragazzi che per ragazze, il casco è completato da occhiali per proteggersi dal sole. La calotta in polimero termoplastico ABS, resiste agli impatti e al tempo, mentre la fodera interna in materiale EPS antiurto è completata da 12 fori di ventilazione per ridurre l’appannamento e ottimizzare il flusso d'aria all'interno degli occhiali. Leggero e confortevole, riduce la pressione sulla testa assicurando il massimo della protezione.

Pro. Il casco è curato nei minimi dettagli.

Contro. La visibilità degli occhiali non è perfetta.

Se oltre allo sci amate lo snowboard allora questo set è perfetto da avere con voi sulla neve. La tavola con un design accattivante è perfetta per chi vuole sciare ma essere alla moda. Gli attacchi si adattano ad ogni piede per essere sempre comodi e sicuri durante ogni discesa. Gli scarponi inclusi nel set hanno una calzata confortevole per allenarsi in totale sicurezza. Una volta inserito tutto nella sacca in dotazione il set è pratico da portare sempre con voi.

Pro. Il set è completo e curato nei particolari.

Contro. La tavola è perfetta per i principianti.

Anche se la neve è bella le temperature sulle piste sono rigide. Per rimanere sempre al caldo, la biancheria termica non può mancare in valigia. Il modello consente un controllo della temperatura corporea indipendente dalle condizioni esterne. Gli strati elastici tridimensionali esercitano il controllo della pressione muscolare, per assicurare un miglior flusso di sangue durante l’attività fisica. Resistente e confortevole limita la proliferazione dei batteri.

Pro. Buona tenuta termica.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

