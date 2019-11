Minimo ingombro, massimo risultato: tre attrezzi che occupano poco spazio, perfetti per allenarsi a casa

Allenarsi a casa propria offre diversi vantaggi: la possibilità di non avere orari definiti per recarsi in palestra, nessun abbonamento da pagare e non doversi spostare in auto o con i mezzi pubblici, risparmiando tempo, soldi e spesso anche stress.

Tra pilates, fitness e yoga, gli esercizi da praticare a casa sono davvero tantissimi e si può decidere di coniugare quelli a corpo libero e aerobici, perfetti per bruciare grassi e dimagrire, a quelli con l'utilizzo di attrezzi, che lavorano su determinati gruppi muscolari, tonificandoli.

Creare una palestra in casa propria, però, può essere costoso e necessitare di molto spazio: ecco perché abbiamo selezionato i tre migliori attrezzi per allenarsi a casa, economici e poco ingombranti. Scoprili subito!

Il Pilates Ring è un cerchio dotato di due impugnature laterali, che può essere posizionato tra le mani, per allenare la parte alta del corpo, o tra le cosce, per accentuare il lavoro degli adduttori: i movimenti ripetitivi e la pressione esercitata, infatti, aiutano ad affinare e rassodare il corpo in profondità e in maniera mirata.

Il Pilates Ring di Amazon Basics (diametro: 35,6 cm) ti offre la possibilità di scolpire i muscoli senza difficoltà: ideale per eseguire esercizi di pilates, fitness e allenamento con resistenza, questo attrezzo si presta per essere utilizzato in un’ampia varietà di esercizi, e per tonificare qualsiasi parte del corpo, come braccia, petto, gambe, schiena e addominali. Realizzato in fibra di vetro, gomma nitrilica ed etilene vinil-acetato così da essere resistente, comodo da usare ed affidabile, il pilates ring di Amazon Basics è dotato di manici laterali con copertura antiscivolo, assicurando un utilizzo comodo e sicuro. Ben confezionato, solido, resistente e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, è disponibile in 4 diversi colori.

La palla da ginnastica di Xinlie è perfetta per allenarsi a casa ed è utilizzabile in tantissimi esercizi diversi, come quelli per migliorare l'equilibrio, per la riabilitazione della schiena e per tonificare e scolpire. Realizzata in pvc morbido, flessibile, anti-scoppio e resistente, questa palla si caratterizza anche per le piccole dimensioni ( diametro: 25 cm), che la rendono poco ingombrante e multifunzione, adatta quindi sia per lo yoga, che per il pilates ed il fitness.

Ha una superficie antiscivolo ed aderente, che assicurano un utilizzo sicuro, sopporta un massimo di 80 kg e può essere sgonfiata e portata ovunque. Per gonfiare la palla da ginnastica di Xinlie, è prevista in dotazione una cannuccia rigida da infilare nel foro; tieni però presente che, per poter eseguire al meglio gli esercizi, non dovrai gonfiare al massimo la palla, ma lasciarla leggermente morbida.

Questo set di 3 fasce elastiche è perfetto per migliorare l'elasticità del corpo, per l'aerobica, lo yoga, il pilates, il calisthenics, per il riscaldamento, lo stretching e il muscle building. Le fasce sono realizzate in latex 100% naturale, anti rotture e anti strappi, e, grazie ai loro diversi gradi di elasticità, sono adatte a tutte le intensità di allenamento; all'interno del set, infatti, troverai:

una fascia light rossa, ideale per i principianti, per un riscaldamento leggero, la fisioterapia o la ginnastica preparto;

light rossa, ideale per i principianti, per un riscaldamento leggero, la fisioterapia o la ginnastica preparto; una fascia media viola, ideale per tutti gli esercizi e per gli esercizi aerobici;

media viola, ideale per tutti gli esercizi e per gli esercizi aerobici; una fascia strong verde, la più resistente, ideale per lavorare sui muscoli e aumentare la propria forza.

Grazie alle particolari dimensioni (200cm x 15cm x 0.25mm), queste fasce ti permettono di allenare tutto il corpo e di eseguire davvero tantissimi esercizi diversi. Nella confezione, inoltre, sono compresi una borsetta con chiusura a cordino, che ne facilita sia il trasporto che la conservazione, e un praticissimo accessorio per fissare le fasce ad un supporto stabile (come una porta, una finestra o una maniglia), così da poterle usare praticamente ovunque.

