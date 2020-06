4 attrezzi fitness per avere una palestra in casa completa ed efficiente

Allenarsi a casa può essere molto divertente e permette di risparmiare tempo e denaro, ma è fondamentale munirsi degli strumenti giusti che permettano di allenarsi in maniera efficace e senza spendere una fortuna. Ecco perché abbiamo selezionato gli attrezzi fitness da acquistare on line, tutti di ottima qualità e in vendita ad un prezzo conveniente. Dal roller per gli addominali al set per l'allenamento in sospensione, ecco i migliori attrezzi fitness per allenarsi efficacemente anche a casa in modo comodo, economico e funzionale!

La ruota per addominali, o AB roller, è un attrezzo studiato per allenare i muscoli dell'addome: il "roll out", infatti, è considerato dagli esperti come uno dei più produttivi (e impegnativi) esercizi per gli addominali. Progettato per migliorare e ottimizzare il movimento, si può utilizzare sia con le ginocchia a terra che sollevate, l'importante è tenere il tratto lombare del tronco leggermente flesso in modo costante per tutta la durata dell'esercizio. Per un workout duro ma dai risultati eccezionali, l'AB roller di Adidas ha una ruota di 18 cm di diametro e due manici con impugnatura morbida: un attrezzo fitness stabile e robusto, con un rapporto qualità prezzo eccellente e realizzato con materiali solidi e resistenti.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Quello di Wuudi è un attrezzo semplice ed efficace, ideale per i principianti ma anche per un allenamento di mantenimento. Facile, comodo e pratico da usare, questo attrezzo non sovraccarica la muscolatura ed è perfetto per tonificare l'interno coscia, ma anche le braccia e gli addominali.

Realizzato in pvc ecocompatbile e rivestito in morbida schiuma, per una presa antiscivolo ottimale, è dotato di una molla in acciaio con una buona rigidezza; inoltre, il design compatto e leggero lo rende comodo da riporre e ideale per il trasporto.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Ideale per tonificare e rafforzare i muscoli della schiena, del torace, dell'addome, delle braccia e delle gambe, l'allenamento in sospensione è una moderna tecnica di fitness in cui l'atleta si allena sfruttando il proprio peso corporeo in sospensione dinamica e completa. Adatto sia ai principianti che ai professionisti, il set di Fitop è di ottima qualità, resistente e robusto, sopporta un carico massimo di 500 kg e ti permette di eseguire tantissimi esercizi diversi. Questo set è facile da installare (sia sul soffitto che a porta e pareti), è coperto dalla garanzia soddisfatto o rimborsato ed è composto da due trx (ovvero una fune ancorata ad un moschettone che termina con due maniglie), una cinghia di regolazione, un ancoraggio rinforzato per la porta, una sacchetta in rete per riporre il set e un manuale d'uso.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

La barra per trazioni è un attrezzo fitness utilissimo per allenare e tonificare tutta la parte superiore del corpo come spalle, braccia e pettorali, ma anche per eseguire flessioni, stretching e addominali. Realizzata in acciaio inossidabile e rivestita di schiuma antiscivolo per un grip ottimale, questa barra per trazioni (allungabile da 63 a 95 cm) è facile e veloce da installare, anche grazie alla scatola di viti inclusa nella confezione (contiene 8 viti, 2 gommini, due blocca viti, 1 chiave a brugola), ed è dotata anche di 2 tappi di sicurezza e due cuscinetti trasparenti adesivi. Con viti fissate e non aperta, il carico massimo di questa barra è di circa 300 kg: più la barra è allungata minore sarà il carico sostenuto. In assenza di viti, il carico massimo è 120 kg.

Scoprilo in vendita su Amazon.it