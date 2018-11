5 attrezzi a meno di 20 euro per fare fitness a casa

Spesso trovare il tempo per andare a fare un po’ di movimento sembra impossibile, per non parlare degli abbonamenti alle palestre, il più delle volte in conflitto con le nostre tasche. Fortunatamente esistono degli attrezzi economici e facili da utilizzare anche a casa, per un allenamento home made rapido ed efficace.

Le donne vogliono tutte glutei alti e ventre piatto. Gli uomini addominali scolpiti, pettorali e braccia muscolose, ma a tutto c’è rimedio. Ecco 5 attrezzi fitness a meno di 20 euro per allenarsi in casa:

1. Bande elastiche

Partiamo dal kit di bande elastiche, di diverse resistenze e colori, proposte dall’azienda Insonder. Si tratta di bande di resistenza, valide sia per uomini che per donne, ideali per yoga, fitness, cross fit. Possono essere utilizzate per svolgere squat, affondi e altri tipi di esercizi all’aperto o al chiuso.

2. Bande di resistenza a fune

Più che elastici sembrano delle corde, sono in lattice e fungono, anche queste da bande di resistenza. Ottime per il fitness in generale, sono 5 in tutto, di diverse resistenze (da 4 a 14 kg), sono ideali da portare anche in viaggio, grazie alla sacca in panno che le contiene.

3. Sbarra per sollevamento

Una sbarra per sollevamento che si applica senza bisogno di fori e che non necessita di montaggio fisso. Ideale per allenare la parte superiore del corpo, pettorali, dorsali, braccia, spalle e per tutta l’area addominale. La sbarra è in acciaio e ha una comoda impugnatura.

4. Attrezzo per addominali

Per allenare gli addominali esiste un attrezzo simpatico e facile da utilizzare. Realizzato in lattice e schiuma morbida, si compone di due pedali e di un manico per le mani. Si tratta di un attrezzo portatile, semplice da utilizzare ovunque ed efficace per addominali, braccia, cosce e fianchi.

5. Dispositivo per allenamento cosce

Cellulite, ridenzione idrica sono l’incubo di ogni donna. Ma è possibile combattere gli inestetismi della pelle anche a casa con un dispositivo pensato per l’allenamento delle cosce. Realizzato con un nucleo d’acciaio, ricoperto di spugna morbida e colorata, serbe a stringere e tonificare le cosce, ma anche glutei, braccia, addominali ed è utile per un allenamento home made completo.

