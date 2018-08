5 attrezzi per tornare ad allenarsi dopo l’estate

L’estate non è ancora finita, ma con la testa siamo già al rientro delle vacanze… meglio non arrivare impreparati! Se questa estate per la prova costume hai puntato sulla simpatia per la prossima estate è meglio iniziare a lavorare in anticipo, ovvero appena rientrati dalle ferie. Ecco quindi 5 attrezzi perfetti per tornare ad allenarsi in casa dopo l’estate!

1. Dispositivo di allenamento per la coscia

Uno strumento utilissimo per allenare le gambe e soprattutto le cosce. Grazie alla resistenza dell’attrezzo potremmo tenere allenata la zona interna delle cosce, punto critico soprattutto per le donne. Si può usare anche stando seduti.

2. EXEFIT Pedal trainer

Una mini bike piccola, portatile e perfetta per tornare ad allenarsi. Se avete poco spazio per mettere in casa una cyclette questa è la valida alternativa per fare esercizio!

3. Ultrasport Up-Down-Stepper

Lo stepper è uno strumento perfetto per allenare la parte bassa del corpo ed anche gli addominali. Basteranno 20 minuti al giorno su questo fantastico stepper piccolo e funzionale per tornare in forma in poco tempo.

4. Baijiaye Cerchia di Pilates

Se la vostra disciplina preferita è il pilates ecco un attrezzo davvero utile per allenarsi in casa. Si tratta di un cerchio perfetto per effettuare esercizi di resistenza e forza.

5. Pedana di Equilibrio in Legno

La pedana in equilibrio oltre ad essere fantastica per allenare tutti i muscoli del corpo è davvero divertente da utilizzare. Sono inoltre innumerevoli gli esercizi che si possono realizzare con l’utilizzo di questa pedana.

