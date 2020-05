Leg Master, il migliore attrezzo fitness per rassodare glutei e interno coscia

Avere glutei alti e sodi e gambe snelle e toniche è il sogno di tutti, ma non è assolutamente facile riuscire a individuare gli esercizi e gli attrezzi migliori per raggiungere questo obiettivo.

Inoltre, allenarsi a casa può non portare i risultati sperati, soprattutto se non si eseguono correttamente gli esercizi e se non si è abbastanza esperti da sapere cosa fare. Ma niente paura! Per avere un lato b perfetto e gambe toniche, infatti, arriva Leg Master, un attrezzo fitness specificatamente studiato e realizzato per permettere un allenamento mirato di gambe e glutei. Vediamo allora più nel dettaglio le specifiche di questo formidabile attrezzo per l'home fitness!

Il Leg Master è un attrezzo per l'allenamento mirato di gambe, cosce, polpacci e glutei, grazie all'ampio movimento di apertura e chiusura che tonifica e snellisce la figura. Infatti, il movimento delle gambe dall'interno verso l'esterno consente di far lavorare tutti i muscoli della fascia compresa tra l’interno coscia e il gluteo. Non è il classico attrezzo universale “tutto in uno”, che spesso si acquista per ottimizzare spese, utilizzo e ingombro in casa, ma se si cerca qualcosa di espressamente dedicato alla parte inferiore del corpo, difficilmente si troverà un attrezzo più efficace e soddisfacente di questo.

Leggero e pieghevole per ridurre l’ingombro quando non utilizzato (piegato misura solo 60x45x29 cm), il Leg Master è facile da usare, indubbiamente faticoso ma regala risultati eccezionali anche utilizzandolo 5 minuti al giorno: l'importante è avere costanza.

Stabile e resistente, il Leg Master è un attrezzo fitness molto facile da assemblare (le viti e il cacciavite sono compresi nella confezione). Sopporta massimo 110 kg, è dotato di un manubrio regolabile in altezza, così da adattarsi comodamente a tutti, e di pedane antiscivolo e silenziose.

Dimensioni da aperto: 108 x 45 x 92 / 100 cm.

Dimensioni da chiuso: 60 x 45 x 29 cm.

Peso: 8.5 kg.



Leg Master è quindi l'attrezzo fitness ideale per un lato b scolpito e gambe toniche e snelle: provalo subito!

Scoprilo in vendita su Amazon.it