Le migliori borse per andare in palestra

Accessorio unico ed indispensabile la borsa da palestra va scelta in base alle proprie esigenze ed ai propri gusti. Oggi vi mostriamo una selezione di 5 borse da palestra (ma anche zaini) perfette per ogni uso ed esigenza!

1. Nike PerformanceALPHA

La borsa da palestra per eccellenza è quella di Nike. Una borsa nera con logo bianco di dimensioni medie. Accessoriata con varie tasche, manici e tracolla. Perfetta se amate sfoggiare un look ricercato anche in palestra. Sorprendentemente economica, ma di qualità!

2. adidas Lin per Tb S

Borsa da palestra unisex e basic della Adidas. Si tratta di una classica borsa da palestra nera con la scritta bianca che dispone sia dei manici che della tracolla. Insieme alla borsa c’è in dotazione anche una pratica sacca per le scarpe.

3. Under Armour

Se invece della borsa amate lo zaino, come non capirvi, la praticità prima di tutto no? Zaino tecnico unisex e impermeabile disponibile anche in tanti altri colori.

4. Nike Club Team Swoosh Hardcase

La borsa perfetta per chi in palestra ci va super accessoriato. Questa borsa della Nike è dotata anche di uno scomparto inferiore separato e rigido in cui è possibile inserire le scarpe. Perfetta anche per gli uomini che alternano la palestra al calcetto.

5. BagBase - Borsone Resistente all'Acqua

Una borsa da palestra basic, leggera ed economica. La classica borsa da palestra in tela, ma anche resistente all’acqua. Si presta quindi anche per andare in piscina! È disponibile in tantissimi colori.

