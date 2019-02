Il Bosu, come si usa e quanto costa la 'semisfera' che tonifica e brucia calorie

Il Bosu può essere usato sia con la parte a cupola rivolta verso l'alto, che con la parte piatta rivolta all'insù, per esercizi più elaborati, complessi. Uno dei punti di forza del Bosu è proprio la versatilità. È in grado di accontentare utenti di ogni tipo, partendo da quelli più affezionati alle attività aerobiche ad alto impatto sino ad arrivare agli appassionati di pilates, posturale e a tutti coloro che hanno particolari disturbi osteo-articolari classici dei nostri giorni.

Il Bosu (Both Sides Up) è una pedana di forma semi-sferica del diametro di circa 60 cm. Un lato poggia stabilmente a terra, mentre l’altro, quello curvo, è caratterizzato da una gomma morbida (nera o colorata) che rende l'appoggio instabile.