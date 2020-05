I migliori elastici fitness per allenarsi a casa

Gli elastici fitness, conosciuti anche come bande elastiche, sono attrezzi facilissimi da utilizzare e fondamentali nelle sessioni di allenamento. Ideali per l'home fitness, questi elastici aiutano a tonificare e allungare i muscoli di tutto il corpo e ti permettono di allenarti a diverse intensità, a seconda del materiale in cui sono realizzati e del loro spessore. Inoltre sono abbastanza economici e possono essere efficacemente utilizzati anche per esercizi fisioterapici e per la riabilitazione di muscoli e articolazioni. Vediamo quindi quali sono i migliori set di elastici fitness da acquistare on line.

Quella di Coresteady è una fascia elastica realizzata in lattice naturale ideale per l'home fitness ma anche per yoga, pilates, fisioterapia e riabilitazione. Questa fascia ti permette di esercitare una tensione muscolare controllata in direzioni diverse e di allenarti in modo sicuro ed efficace, sia se utilizzata distesa che quando annodata a forma di anello. Inoltre, la fascia elastica di Coresteady è larga 15cm ed è disponibile in due lunghezze (1,3 o 2 metri) ed in cinque livelli di intensità diversi, (rosa - molto leggera, magenta - leggera, turchese - media, blu notte - forte, grigio - molto forte), così che progredendo con i colori migliorerai forza e flessibilità.

Quello di Syosin è un set completo e di qualità, che si compone di tre fasce elastiche (lunghezza 150 cm x larghezza 15 cm) di diversa resistenza (rossa - leggera, nera - media, blu - forte), un blocca porta per gli esercizi di trazione ed un pratico sacchetto per riporre il tutto. Le fasce sono ben realizzate ed offrono un allenamento sicuro ed efficace che consente di controllare meglio la tensione muscolare in più direzioni e rafforzare quasi tutti i muscoli e le articolazioni. Inoltre, occupano pochissimo spazio, sono facili da usare e si puliscono facilmente.

Il set di Victoper si distingue dagli altri per la presenza di 3 fasce realizzate in tessuto di poliestere premium e lattice: diverse dalle classiche bande elastiche, queste fasce sono più resistenti, si allungano meno e ti permettono di eseguire esercizi più intensi. Ideali per allenamenti mirati, calisthenics, ginnastica ed esercizi come crab walk e squat, ma anche per fisioterapia e riabilitazione, le fasce di Victoper sono antiscivolo, sicure, robuste e resistenti e hanno 3 diversi livelli di resistenza (verde menta – leggero, bubblegum rosa – medio, lavanda viola – forte). Inoltre, nel set sono comprese una borsetta in nylon, per riporre il tutto, e una guida per l'allenamento, con i consigli sugli esercizi da eseguire e su come utilizzare al meglio le fasce fitness.

