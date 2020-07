Bluefin Fitness, la pedana vibrante più amata ed acquistata per rassodare, tonificare e perdere peso

Viste le condizioni attuali legate al distanziamento sociale e le normative sanitarie, si ricorre sempre di più all’allenamento “home-made” per mantenersi in forma, e sono molte le persone che, per ottenere risultati migliori e aumentare l’efficacia dell’allenamento, acquistano attrezzi fitness o macchinari mirati a questo scopo.

Un attrezzo sicuramente molto apprezzato ed efficace ma che allo stesso tempo capace di non appesantire le sessioni d’esercizio è la pedana vibrante Bluefin Fitness Ultra Slim; il nome stesso descrive il funzionamento di questo pratico e comodo attrezzo, sul quale basta salire ed attivare la vibrazione, favorendo la perdita di peso e il rassodamento muscolare. La pedana ha 5 programmi di allenamento e 180 livelli di intensità della vibrazione, che permettono infinite possibilità di combinazioni per l’esercizio fisico, e il tutto è comodamente regolabile tramite il pratico telecomando incluso nella confezione; inoltre, la pedana vibrante Bluefin Fitness è dotata di un comodo e chiaro display LCD, che riporta i dati relativi all’allenamento in corso, e di due altoparlanti stereo Bluetooth 4.0 a cui si può collegare qualsiasi dispositivo elettronico per riprodurre musica o qualsiasi altro file multimediale audio.

All’interno della scatola, oltre alla pedana vibrante e al telecomando, troverai:

due cavi di alimentazione, uno con presa standard EU e l’altro con presa UK;

due bande elastiche per svolgere un allenamento completo e total body;

completo e total body; una guida completa per allenarsi in maniera corretta, comprensiva di piano alimentare per ottimizzare i risultati;

una scheda di esercizi da svolgere;

il manuale di istruzioni per l’uso.

Con una capacità di carico massima di 150 kg, la pedana Bluefin Fitness Ultra Slim è poco ingombrante e può essere risposta facilmente, grazie alle dimensioni molto ridotte (40cm x 68cm x 15cm) e al design compatto; inoltre, grazie al silenziosissimo motore da 1000 Watt che alimenta la pedana, è utilizzabile in qualsiasi momento e in qualsiasi zona della casa, senza doversi preoccupare di infastidire vicini o conviventi.

La pedana vibrante Bluefin Fitness Ultra Slim è quindi un attrezzo pratico e adatto ad ogni esigenza, che permette, grazie anche una dotazione molto completa, di dimagrire, tonificare i muscoli e raggiungere risultati più che soddisfacenti anche dedicando poco tempo all’allenamento quotidiano, risultando perfetta sia per i principianti che per i più esperti.

