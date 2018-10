Amazon, è Fitness Week: sconti su attrezzi e accessori per fare sport

Dopo aver regalato uno sconto del 20 per cento su abbigliamento e accessori sportivi, Amazon apre il mese di ottobre con un’altra interessante offerta per gli amanti del movimento. Fino al prossimo 7 ottobre, infatti, è valida la Fitness Week, una settimana – ufficialmente iniziata lo scorso 24 settembre – in cui acquistare diversi prodotti dell’area ‘sport e tempo libero’ a prezzi scontatissimi.

Per poter godere dei ribassi proposti da Amazon, basta entrare in questa pagina, dove avrete a disposizione l’intero catalogo dei prodotti interessati dagli sconti.

Fitness Week, cosa acquistare

Si va dagli attrezzi ingombranti da palestra (cyclette, tapis roulant, ellittiche) ai manubri, ai guantoni da boxe, ai tappetini per fare esercizi a terra. Sconti sugli aerobic stepper, sulle sbarre da sollevamento, sui rulli per massaggi, sugli elastici e sull’attrezzistica sportiva che interessa diverse discipline. Rientrano nelle offerte della Fitness Week anche i borsoni e gli orologi.

Orientarvi una volta entrati nella pagina della Fitness Week di Amazon sarà un gioco da ragazzi. Troverete infatti una divisione in categorie e sarete voi a scegliere quella o quelle di vostro interesse. In primo piano troverete i prodotti più venduti che, spesso, saranno anche i più convenienti.

L’offerta è valida fino alle 23,59 del 7 ottobre 2018, salvo esaurimento anticipato dei prodotti disponibili.