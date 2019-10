Foam roller di Maximo Fitness, lo strumento fitness che aiuta a combattere anche il mal di schiena

Il foam roller di Maximo Fitness è disponibile in 6 colori diversi ed è in vendita su Amazon.it a 19,97 €.

Solido e resistente, ha una superficie leggermente lavorata con rilievi minimi, cosa che fornisce un massaggio muscolare più confortevole e che rende questo foam roller adatto anche ai principianti; aiuta a combattere i dolori muscolari, ad alleviare le tensioni, a sciogliere muscoli e contratture e a migliorare la circolazione sanguigna; inoltre è un ottimo ausilio anche per il riscaldamento pre e post attività sportiva. Con il foam roller di Maximo Fitness riceverai via mail una guida in italiano con le istruzioni e i diversi esercizi da eseguire; inoltre, l'azienda offre sul prodotto una garanzia a vita.

Il foam roller è uno strumento di forma cilindrica utilizzato in ambito sportivo ed ortopedico per compiere movimenti semplici, complessi o veri e propri esercizi . Grazie alla forma e al materiale di cui è composto, il foam roller è un ausilio utilissimo: