Home fitness: la pedana vibrante che tonifica i muscoli e aiuta a dimagrire

La pedana vibrante è un macchinario che apporta numerosi benefici: perfetta per migliorare la circolazione sanguigna, contrastando cellulite e ritenzione idrica, e per rassodare e tonificare i muscoli con uno scarso impatto traumatico sulle articolazioni e i legamenti, è un attrezzo che può rendere il tuo allenamento a casa davvero completo.

La pedana vibrante Bluefin Pro conquisterà gli amanti dell'home fitness: facile da usare e molto efficiente, questa pedana è dotata di un manubrio e bande elastiche per un allenamento total body. Ecco tutte le caratteristiche di questa pedana vibrante.

Caratteristiche

La pedana vibrante Bluefin Pro è dotata di:

una spaziosa piattaforma con rotazione a 360°, per lavorare efficacemente su fianchi e gambe, e tecnologia vibrante e basculante (più di 600 vibrazioni al minuto);

e (più di 600 vibrazioni al minuto); manubrio, per aiutarti nella stabilità durante gli esercizi;

due bande elastiche regolabili, che si fissano con facilità alla base della pedana e perfette per allenare spalle e braccia;

e perfette per allenare spalle e braccia; due sensori integrati nel manubrio, per monitorare il tuo bmi/imc (indice di massa corporea) e calcolare il consumo calorico;

una console con schermo lcd, che mostra il tuo bmi , le calorie perse, la durata e l'intensità dell' allenamento ;

; due altoparlanti integrati, con cui è possibile connettersi in pochi secondi a qualsiasi dispositivo attraverso il cavo Aux incluso.

Facile da usare ed efficace, questa pedana vibrante ha un motore molto silenzioso ed è perfetta sia per chi ha appena iniziato ad allenarsi che per gli atleti professionisti: infatti, le vibrazioni potenziano anche gli esercizi più semplici, ti aiutano a perdere peso più velocemente e velocizzano significativamente il raggiungimento dei tuoi obbiettivi.

Inoltre, è dotata di 10 routine di allenamento pre-programmate, ovvero 10 programmi di allenamento da 10 minuti con differenti intensità e tipologia di vibrazione, 180 livelli di intensità e di un programma manuale, in cui potrai impostare autonomamente sia l'intensità che il tempo di utilizzo. All'interno della scatola troverai:

Bluefin pedana vibrante pro ,

, cavo con presa uk,

cavo con presa eu,

manuale delle istruzioni,

due bande elastiche.

Nella confezione è anche compresa una praticissima guida all'allenamento e nutrizionale, con i consigli sugli esercizi da eseguire e un ricettario ricco di piatti sani e dietetici.

Benefici

Comoda e compatta, la pedana vibrante Bluefin Pro non occupa molto spazio, è facile da montare e da trasportare ed è perfetta per allenarsi a casa. Inoltre, con l'utilizzo di questo attrezzo otterrai tantissimi benefici, tra cui:

accelerazione della perdita di peso ;

; riduzione della cellulite e della ritenzione idrica;

e della ritenzione idrica; rassodamento e tonificazione dei muscoli;

lavoro mirato e specifico su gruppi muscolari, schiena, addome, bacino, gambe e braccia, per migliorarne definizione e aspetto;

aumento della potenza muscolare.

