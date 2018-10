Kettlebell, l’attrezzo che sta rivoluzionando il modo di fare fitness

Se avete sentito parlare di lavoro funzionale, avrete quasi sicuramente sentito parlare di Kettlebell. Ma come si presenta e a cosa serve questo attrezzo che tanto sta conquistando gli appassionati di fitness? Il Kettlebell altro non è che una palla con fondo piatto, sulla quale è attaccato un manico, il tutto di metallo, che può essere utilizzata per svolgere diversi tipi di esercizi, più o meno pesanti, ma tutti molto efficaci (swing, squat, etc.).

L’origine del Kettlebell è slava e questo attrezzo sembra venisse utilizzato già alla fine dell’800. Lottatori, pugili e i più grandi atleti olimpici quando hanno scoperto il Kettlebell non l’hanno più lasciato e una ragione ci sarà. Oggi, questo attrezzo, si è diffuso in molti studi di personal trainer, è utilizzato per la preparazione atletica di sportivi di tutti i livelli e si trova facilmente in molte palestre di ultima generazione. Questo perché può essere utilizzato anche per allenamenti soft, portando gli atleti (amatoriali o professionisti) ai risultati sperati con soddisfazione.

Ormai i Kettlebel sono facilmente reperibili nei negozi di sport e online. Anche su Amazon la scelta è vasta, con attrezzi a partire dai 4 kg e a salire fino ai 20. I prezzi oscillano dai 17 ai 90 euro, in base alla qualità, al peso, al materiale.

Per saperne di più sul mondo dei Kettlebell e per acquistare il modello più adatto alle vostre esigenze, potete cliccare qui