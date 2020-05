Home fitness: i benefici del vogatore e il modello migliore per allenarsi a casa

Il vogatore è un ottimo attrezzo fitness per allenarsi a casa e tornare in forma, soprattutto perché coinvolge tutto il corpo, migliora resistenza ed elasticità e ti fa perdere peso velocemente. Ideato inizialmente per permettere agli atleti di canottaggio di allenarsi anche in inverno, il vogatore è un attrezzo di cardio training che riproduce fedelmente la remata, ed è uno degli attrezzi più venduti al mondo per i suoi numerosi benefici per la salute.

Scopriamo quindi tutti i benefici del vogatore, qual'è il migliore modello da acquistare on line per allenarsi a casa e tutti gli errori da evitare per utilizzarlo correttamente.

I benefici dell'allenamento con il vogatore

Essendo un attrezzo completo e impegnativo, il vogatore è l'ideale per migliorare la propria forma fisica e, in particolare, è il migliore attrezzo fitness per:

allenare quasi tutti i muscoli del corpo;

dimagrire ;

; bruciare grasso;

migliorare la propria capacità cardiovascolare.

L'allenamento con il vogatore, infatti, coinvolge i muscoli dorsali e della schiena, stimola i muscoli delle gambe, i glutei, i quadricipiti e i femorali e tonifica braccia, spalle e muscoli dell'addome. Inoltre, un'ora di allenamento con il vogatore fa bruciare in media 470 calorie, e allenarsi con costanza aiuta a migliorare la resistenza fisica, la coordinazione motoria, la capacità polmonare e il sistema cardiocircolatorio. Il vogatore è poi accessibile a tutti, essendo un macchinario a basso impatto che non produce stress o sovraccarico sulle articolazioni, ed è ottimo anche per chi è in sovrappeso.

Il miglior vogatore da acquistare on line per allenarsi a casa

Il vogatore di Sportplus è l'ideale per l'home fitness: infatti, è molto silenzioso, semplice da montare, si trasporta con facilità, ha una struttura robusta ed è dotato di chiusura intelligente, così da poterlo riporre anche in spazi ridotti. Vediamo quindi nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo vogatore.

Quello di Sportplus è un vogatore professionale magnetico a trazione centrale. Perfetto sia per gli atleti professionisti che per chi è alle prime armi, questo vogatore è dotato di una comoda impugnatura centrale ed antiscivolo che permette alle braccia di muoversi liberamente e consente di eseguire movimenti di vogata uniformi e abbastanza realistici. Dotato di 8 livelli di resistenza regolabili manualmente e di 6 programmi di allenamento preinstallati, questo vogatore ha anche una piccola console reclinabile con display LCD, che mostra il numero di vogate, consumo energetico e calorico approssimativo, il tempo di allenamento, la distanza e le vogate al minuto; inoltre, se utilizzata insieme ad una fascia toracica (non inclusa nella confezione), la console mostrerà anche la frequenza cardiaca, essendo provvista di un rilevatore delle pulsazioni da 5 kHz per misurare il battito in maniera costante.

Dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e super efficace per allenare tutto il corpo, il vogatore di SportPlus è dotato di poggiapiedi con superficie antiscivolo e stringhe adattabili, che impediscono al piede di muoversi, ed è anche molto silenzioso: il comodo sedile con cuscinetto a sfera scivola silenziosamente sulla rotaia in alluminio, così che è possibile allenarsi fra le pareti di casa senza provocare rumori indesiderati e in piena tranquillità. Inoltre, questo vogatore può essere ripiegato in formato salvaspazio e trasportato grazie alle rotelle di trasporto integrate (dimensioni da aperto 190x51x51x77cm, dimensioni da piegato 95x51x122cm), sopporta un peso massimo di 150 kg e nella confezione sono inclusi gli attrezzi per il montaggio e un manuale in italiano.

Gli errori da evitare nell'allenamento con il vogatore

Il vogatore è un attrezzo semplice da usare, ma per evitare di farsi male e per godere al massimo dei suoi benefici, è importante allenarsi in modo corretto. Ecco allora gli errori da evitare quando ci si allena a casa con il vogatore.

Non muovere contemporaneamente braccia e gambe - la remata va eseguita in 2 tempi: prima si dà la spinta con le gambe e poi con le braccia.

Non aprire i gomiti - il colpo si conclude con i gomiti indietro paralleli al corpo.

Mantieni la schiena dritta - è importantissimo che, a fine trazione, il busto venga mantenuto verticale.

Non distendere troppo le gambe - per non forzare sulle ginocchia, è importante non arrivare all'estensione massima delle gambe durante il colpo.

Non aprire le ginocchia - ricorda che durante l'esercizio le gambe devono rimanere parallele.

Non contrarre le spalle - mantieni le spalle basse durante l'esecuzione dell'esercizio.



Scopri il vogatore marcato SportPlus in vendita su Amazon.it