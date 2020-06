Mantenersi in forma: la pedaliera migliore per allenare braccia e gambe

L’esercizio fisico, a volte, può non essere praticato solo per migliorare le proprie prestazioni e per bruciare calorie e dimagrire; spesso, infatti, è necessario eseguire esercizi e attività specifiche per riprendersi dagli infortuni e/o per il mantenimento della tonicità dei muscoli e delle articolazioni. Uno degli strumenti più indicati è sicuramente la pedaliera, un attrezzo consigliatissimo per la riabilitazione e per le persone anziane che devono preservare le articolazioni da sforzi eccessivi o allenamenti ad alto impatto, ma anche per tutti coloro, professionisti e non, che devono recuperare la mobilità degli arti in seguito ad infortuni più o meno gravi e per chi desidera eseguire esercizi a basso impatto per tenere in allenamento le gambe.

La pedaliera Pedal Trainer marcata Fitodo è un prodotto dal prezzo accessibile e di buona qualità, molto indicato per gli utilizzi sopra descritti e per un allenamento leggero e a basso impatto di gambe e braccia. Pratica e dalle dimensioni ridotte, questa pedaliera è pieghevole e, grazie al sistema di chiusura semplice, arriva ad occupare pochissimo spazio: questo la rende facilmente trasportabile e poco ingombrante, incentivando e facilitandone così l’utilizzo.

La pedaliera di Fitodo è dotata, inoltre, di un pratico schermo LCD che mostra in tempo reale le RPM (Rotation per Minute), il tempo di esercizio, le calorie bruciate e il numero di pedalate (CNT, ovvero counter).

Strumento molto utile per l'allenamento delle persone anziane e per chi necessita di esercizi riabilitativi a basso impatto, la pedaliera di Fitodo non è particolarmente indicata per chi vuole perdere peso o svolgere esercizi fisici ad alto impatto, ma il prezzo e la praticità di questo prodotto la rendono uno degli attrezzi più apprezzati dagli utenti di Amazon, soddisfatti dell’utilità in caso di infortunio e per la riattivazione articolare, ma anche per un allenamento leggero di gambe e braccia mentre si guarda la tv o ci si rilassa sul divano.

La pedaliera Pedal Trainer di Fitodo è in vendita ad un prezzo davvero conveniente su Amazon.it: approfittane subito!

Scoprila in vendita su Amazon.it