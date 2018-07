I pesi migliori per allenarsi in casa

Sono aumentati sempre di più gli uomini e le donne che negli ultimi anni hanno abbandonato la palestra o hanno iniziato ad allenarsi in casa. Complici forse i numerosi video di workout disponibili gratuitamente sul web. Anche per allenarsi in casa sono però necessari un minimo di attrezzi! Ecco quindi una guida sui migliori pesi per allenarsi che potete trovare su Amazon.

1. PROIRON Pesi Palestra in Casa

La nostra prima scelta come migliori pesi per allenarsi in casa è ricaduta sui pesati della Proiron. Dei veri e propri pesati come li trovate anche in palestra, ergonomici, rivestiti in gomma e anche belli da vedere! Ogni colore ovviamente corrisponde ad un peso diverso, da 1 a 10KG.

Scopri di più su Amazon

2. PROIRON Ghisa 20Kg

Sempre della stessa marca abbiamo scelto tra i migliori pesi per allenarsi in casa anche questi manubri da 20KG che hanno la caratteristica di essere regolabili tramite la barra con prolunga. L’impugnatura è inoltre ergonomica e abbastanza larga da consentire un’impugnatura comoda e salda.

Scopri di più su Amazon

3. SONGMICS Set di Manubri

Sempre con un peso di 20KG questi manubri sono però rivestiti in plastica, per offrire una presa sicura e senza antiscivolo. Le piastra possono essere rimosse o aggiunte per raggiungere un peso che va dai 6 ai 20KG.

Scopri di più su Amazon

4. Set Bilanciere + 2 manubri 60.5Kg

Se invece l’allenamento è nelle vostre corde già da tempo ed alzate pesi anche più elevati questo set con bilanciere e due manubri da 60.5KG è sicuramente quello che fa al caso vostro. Un prodotto realizzato con ottimi materiali e rivestito di plastica per attutire l’impatto con il pavimento.

Scopri di più su Amazon

5. Set da 2 cinghie per caviglia

Ecco invece per ultima un’alternativa ai classici pesi per allenarsi in casa. Si tratta di cavigliere, che possono essere applicate anche ai polsi. Comodissimi per realizzare squat e piegamenti in casa.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!