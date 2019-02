Powerbag, costi e informazioni sulla 'borsa' per allenarsi

Vi sarà capitato di vedere una powerbag in palestra, nello studio di fitness che frequentate o, semplicemente, in qualche video sui social. Ma sapete a cosa serve questa borsa per allenarsi?

Le powerbag cosa sono

Le powerbag sono sacche di materiale plastico di diverse misure con all’interno dei sacchetti più piccoli detti “filler”, pieni di sabbia (in questo caso di chiamano sandbag), carta compressa, pietrisco, argilla o altri materiali di scarto. L’effetto destabilizzante è notevole ed è uno dei principali vantaggi che offre l'attrezzo.

Powerbag ad acqua

Esistono, infine, anche le bag ad acqua che producono una destabilizzazione amplificata e per molti fastidiosa. Gli esercizi con questo attrezzo devono essere svolti sotto la supervisione di un esperto per evitare pericoli (traumi, movimenti errati, etc.).

Tutte queste 'bag' speciali sono efficaci per un allenamento funzionale. Vengono utilizzate nel crossfit, nei circuiti funzionali ma anche nel tradizionale allenamento in sala pesi (nelle palestre all'avanguardia, ovviamente).

Possono essere facilmente trovate nei negozi di sport e online. Il loro prezzo varia dai 30 ai 100 euro circa, a seconda della qualità, del peso, della professionalità dell'attrezzo e si trovano anche online.