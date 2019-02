Rope per il crossifit, cosa sono e quanto costano

Forse vi sarà capitato di sentire parlare di Battle Rope, l'allenamento tipico del Crossfit, che prevede l'utilizzo delle corde nautiche. Quelle spesse, il cui diametro si aggira almeno tra 30 e 50 millimetri e la cui lunghezza può essere compresa tra i 10 e 15 metri, e che vanno ancorate, grazie ad appositi anelli e ganci per un allenamento ad alto impatto molto efficace.

Cosa sono le rope

Le Rope (che in italiano vuol dire corda appunto) permettono di condizionare l’organismo in modi differenti e altamente stimolanti; a seconda della maniera con cui si afferra la fune alle due estremità la si può far oscillare con un movimento ritmico delle braccia, andando a creare onde di tipologia, forma e ampiezza differente; si può decidere di “martellare”, “ondulare”, “oscillare” variando, in questo modo, lo stimolo allenante. Tutti gli esercizi si possono, inoltre, svolgere, su piani del corpo diversi come quello sagittale, frontale, trasversale. Si tratta di esercizi che richiedono un grande dispendio di energie, una grande fatica, ma che permettono di:

sviluppare forza nella presa, negli avambracci e nelle spalle

bruciare grassi

aumentare il tono muscolare

aumentare l’efficienza muscolare nei muscoli del “core”

effettuare un importante condizionamento cardio-respiratorio

Rope, quanto costano e dove comprarle

Non tutti i negozi di sport hanno a disposizione le Rope da Crossfit, è più semplice trovare questo tipo di attrezzi online. Le corde nautiche per la Battle Rope costano dai 40 euro in su, in base al diametro, alla pesantezza, alla resistenza dell'attrezzo. Si consiglia, in ogni caso, di avvicinarsi alle Rope solo se si possiede un buon livello di allenamento, se si pratica già da tempo crossfit o se, a consigliarle, è stato un personal trainer specializzato.

