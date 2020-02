La recensione del set da allenamento per paddle e ping pong

Il set da ping pong marcato Wzto è un prodotto intelligente ed innovativo, capace di regalare lunghe ore di gioco e divertimento sia agli adulti che ai bambini. Questo set, infatti, si compone di una base (diametro di circa 14,5 cm) robusta e leggera, realizzata in plastica ABS e con cuscinetti antiscivolo, e di un'asta (90 -110 cm) che tiene la pallina e che si flette ad ogni colpo, cosa che permette sia ai professionisti che ai principianti di paddle e ping pong di allenarsi facilmente e in qualunque momento. In più, all'interno del set troverai 6 palline e 1 asta di ricambio, 4 pali per regolare l'altezza dell'asta (0,9 - 1,1 metri) e 2 racchette in legno, completamente rivestite di gomma,ben fatte e leggere; la base, poi, è realizzata per essere solida e salda, ma vi si possono aggiungere piccole pietre o sabbia per migliorare la stabilità.

Dall'assemblaggio facile e veloce, questo dispositivo è un valido aiuto per i professionisti, aiutandoli a migliorare le prestazioni di gioco, la capacità di reazione e di coordinazione occhi/mani, ma anche per i principianti, che possono allenarsi in qualunque momento ed imparare a padroneggiare al meglio la tecnica di rotazione del polso. Allo stesso tempo questo kit risulta utilissimo per intrattenere e far divertire i bambini (ma anche gli adulti!), magari quando costretti a casa nelle giornate di pioggia, senza nessun rischio di danni.

Inoltre, al di là dell'aspetto sportivo, ludico e ricreativo, il set da ping pong di Wzto può un essere un validissimo alleato per i bambini: infatti, oltre a migliorare i riflessi, l'utilizzo di questo set comporta un continuo esercizio di messa a fuoco e convergenza degli occhi, aiutando i bambini che soffrono di occhio pigro, di strabismo e messa a fuoco non ottimale ad allenare la vista divertendosi.

Il set da ping pong marcato Wzto è in vendita su Amazon.it a soli 21,99€ : approfittane subito!