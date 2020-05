Il migliore set per massaggio ai piedi da acquistare on line

All’apparenza pratica superflua e di poco conto, il massaggio ai piedi ha in realtà origini antichissime proprio per i suoi effetti benefici sulla salute di tutto il corpo. Nella tradizione orientale infatti, un massaggio ai piedi riflette i propri benefici verso tutti i tessuti del nostro organismo; questa tesi è supportata dall’elevata concentrazione di terminazioni nervose che attraversano i piedi (circa 7000) e che si connettono a punti diversi della colonna vertebrale, trasmettendo in questo modo gli stimoli ricevuti ai vari organi del corpo.

Per questo motivo, ogni tipo di manipolazione o stimolazione applicata in modo corretto e nella zona giusta del piede, può portare diversi benefici come il rilassamento dei muscoli, l'alleviamento dello stress psicosomatico ma anche la riduzione della rigidità delle articolazioni.

Per aiutarvi ad eseguire in maniera corretta ed efficace questa pratica, il kit di Boenfu per il massaggio ai piedi propone 3 strumenti di diverse forme e consistenze, capaci di adattarsi al meglio ad esigenze diverse. Il set comprende:

un rullo massaggiante (17x26 cm), adatto anche alle fasce muscolari "lunghe";

una sfera di 5 cm di diametro;

di 5 cm di diametro; una sfera con punte di 6,6 cm di diametro.

Sia il rullo massaggiante che le sfere del set Boenfu sono ideali per il massaggio ai piedi ma possono essere efficacemente utilizzate su diversi punti del corpo. Infatti, favorendo l'ossigenazione sanguigna e stimolando la circolazione, questo kit è prefetto da utilizzare la sera per rilassarsi ma anche in fase di defaticamento dopo un allenamento intenso o durante un allenamento più blando, come può essere lo yoga classico. I principali benefici che derivano dall'utilizzo di questo set sono:

prevenzione del dolore;

miglioramento della flessibilità;

miglioramento della circolazione sanguigna;

riduzione della rigidità articolare;

rilassamento dei muscoli;

dei muscoli; miglioramento della fascite plantare.

riduzione dello stress fisico.

Tutti gli strumenti del set Boenfu per il massaggio ai piedi sono di ottima qualità e realizzati con materiali ecologici, sicuri e atossici, e nella confezione, oltre ai tre strumenti massaggianti, troverete anche un pratico sacchetto morbido con chiusura a coulisse, ideale per portare questo kit anche in viaggio o per riporlo e conservarlo al meglio.

Scoprilo in vendita su Amazon.it