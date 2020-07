Tapis roulant magnetico, l'attrezzo fitness per rimanere in forma spendendo poco

Il tapis roulant magnetico è un attrezzo fitness che non necessita di corrente elettrica per funzionare, essendo unicamente mosso dalla forza motrice delle gambe di chi lo utilizza. Non essendo dotato di un motore, quindi, il tapis roulant magnetico risulta leggero, facile da spostare e più economico rispetto ai tappeti da corsa elettrici, ma, allo stesso tempo, non consente di correre ad alta velocità; di conseguenza, non è la scelta giusta per l'allenamento di atleti professionisti, ma risulta l'ideale per le persone che vogliono camminare abbastanza velocemente senza correre, come anche per le persone anziane e per chi deve fare riabilitazione.

Inoltre, il tapis roulant magnetico è lo strumento perfetto per tutti gli appassionati dell'home fitness che desiderano bruciare i grassi, perdere peso e rimanere in forma: la camminata veloce, infatti, fa bruciare calorie e permette di combattere l'adipe localizzato sulle zone più critiche, come gambe, glutei e addome, senza affaticare eccessivamente l'apparato cardiovascolare e le articolazioni.

Il tapis roulant magnetico Forty di Diadora Fitness è un tappeto da corsa che consente di eseguire camminate veloci o lente su diversi livelli di pendenza. Robusto e ben strutturato ma, allo stesso tempo, leggero e facile da spostare, questo tapis roulant si caratterizza per:

sistema di resistenza magnetica (senza motore);

nastro da corsa delle dimensioni di 33 x 101 cm;

3 livelli di pendenza;

regolazione della resistenza manuale - 8 livelli di resistenza, dove il livello 1 è il più facile e il livello 8 è il più difficile;

meccanismo pieghevole - per riporlo senza occupare spazio (dimensioni attrezzo montato 128 x 55 x 132 cm, dimensioni attrezzo chiuso 55 x 37 x 132 cm);

rilevazione del battito cardiaco con sensori palmari Hand Pulse posti sul corrimano;

computer LCD con funzioni di tempo, velocità, distanza, stima delle calorie consumate e battito cardiaco;

; ruote di trasporto - per spostarlo comodamente.

Inoltre, il tapis roulant magnetico Forty ha un telaio robusto, che supporta un peso massimo di 100kg, e risulta ben realizzato, solido e facile da montare, anche grazie al kit di montaggio (viti, bulloni e cacciaviti) e al libretto di istruzioni inclusi nella confezione.

Pro:

economico;

; facile da assemblare;

pieghevole e con ruote;

abbastanza silenzioso;

pendenza regolabile;

più faticoso di un classico tapis roulant.

Contro:

sensori di rilevazione del battito cardiaco leggermente imprecisi;

più faticoso di un classico tapis roulant;

; non adatto alla corsa.

