Il tappetino da fitness, ad ognuno il suo

ll tappetino da fitness è uno strumento indispensabile per tutti coloro che amano tenersi in forma: le discipline che richiedono il suo utilizzo sono tantissime, dallo yoga al pilates, passando per tutti i tipi di ginnastica dolce, lo stretching, l’aerobica e altro ancora.

Si tratta di un supporto utilissimo, sia per chi frequenta le palestre, ma anche per chi ama allenarsi in casa, da utilizzarsi ogni qualvolta si pratichino esercizi a corpo libero in appoggio a terra. Il tappetino da fitness protegge infatti la schiena e le articolazioni, assorbendo gli urti e offre un comfort ottimale.

Sul mercato sono oggi disponibili un’infinità di modelli, adatti a tutte le tasche. Prima di scegliere il tappetino più adatto a noi, è tuttavia importante informarsi sulle specifiche caratteristiche richieste a seconda dell’uso che ne andremo a fare. Nello specifico, tra le cose più importanti da valutare quando si sceglie un tappetino c’è sicuramente il suo spessore. Il tappetino da yoga, ad esempio, è molto sottile, dato che la sua funzione consiste più che altro nell’offrire una superficie stabile e antiscivolo. Chi pratica pilates dovrà invece orientarsi su un tappetino di spessore medio, in quanto la maggior parte degli esercizi previsti da questa disciplina si volgono a terra. Stesso discorso vale per il tappetino da stretching, anch’esso fornito della funzione antiscivolo, ma sempre di medio spessore.

Altra caratteristica di questi tipi di tappetino da fitness è che devono essere piuttosto lunghi, così da offrire supporto alla persona in tutta la sua lunghezza, garantendo anche un certo isolamento dal pavimento, che potrebbe risultare fastidiosamente freddo, oltre a garantire una maggiore igiene.

In generale,si consiglia di non usare tappetini da yoga per praticare esercizi fitness, poiché essendo molto sottili si corre il rischio di provare dolore in talune posizioni, come quando è necessario mettersi in ginocchio, per esempio.

Diverso discorso va fatto invece per quegli sport che richiedono reale protezione da eventuali urti, come la ginnastica artistica o il karate. In questo caso i tappetini dovranno essere molto più spessi e morbidi, in quanto fondamentali per scongiurare infortuni. Si parla in questo caso di ‘tatami’, uno strumento che per peso e ingombro non può essere ripiegato e trasportato e quindi messo a disposizione direttamente dalla palestra presso cui ci si allena.

Cosa ci offre il mercato? Abbiamo selezionato e vi consigliamo 6 tappetini da fitness.

Questo tappetino fitness ribaltabile universale prodotto da CCLIFE è il compagno ideale per il vostro allenamento in casa, in palestra oppure per la ginnastica dei bambini. Foderato con resistente similpelle, ha un'imbottitura in gomma piuma ad alta densità: soffice e delicato sulle articolazioni (spessore 5 cm), superficie antiscivolo, grazie al pratico ribaltamento è facile e veloce da sistemare; l'aggiuntiva chiusura a velcro tiene unito il tappetino piegato in maniera sicura e in aggiunta 2 manici per trasporto. Per evitare possibili infortuni le chiusure lampo sui lati sono ben protette attraverso delle linguette. Comodo anche nelle dimensioni, con massima estensione a circa: 180x80x5cm e la dimensione piegata di circa: 120x45x20cm per un peso di 3 kg. Inoltre, è disponibile in 5 diversi colori.

Il tappetino marcato Toplus è perfetto per praticare yoga, pilates, fitness e ginnastica posturale e, grazie al materiale spesso (dimensioni 183x60x0,6 cm), è particolarmente delicato sulle articolazioni e piacevolmente morbido, offrendo il massimo comfort per ginocchia, gomiti e fianchi. Antiscivolo, resistente ed impermeabile, questo tappetino è realizzato in TPE ecologico, ipoallergenico, atossico e privo di PVC, di metalli pesanti e di ftalati. Inoltre, è facile da pulire e da trasportare, grazie alla cinghia inclusa, ed è coperto da una garanzia di 12 mesi con sostituzione gratuita o rimborso totale.

Comodissimo, componibile e modulabile, questo tappeto protegge il pavimento da graffi, colpi, ammaccature, freddo sudore o altri liquidi. Il migliore sul mercato isola la stanza dal rumore. In materiale privo di bisfenolo A o ftalati dannosi per la salute. E' prodotto in schiuma EVA impermeabile, ecologica, atossica e possiede una superficie antiscivolo che ne fa il prodotto ideale per angoli fitness, da posizionare come base sotto ai tuoi attrezzi per l'allenamento, nella stanza giochi dei bambini o in laboratori, garage, cantine, ecc. Il materiale speciale attutisce colpi e rumori, isola dal calore e dall'umidità oltre ad essere resistente e semplice da pulire con acqua e sapone.Grazie alla struttura a puzzle, il tappetino può essere espanso all'infinito, si adatta alla forma della tua stanza e può essere spostato facilmente. Composto da 18 pezzi, dimensioni pezzo 30 cm x 30 cm x 1 cm + bordi per una superficie totale di circa 182 cm x 92 cm.

Il set di digitopressione marcato Tomshoo è l'ideale per allenarsi e, contemporaneamente, trattare il mal di schiena e la cervicale, ma anche tensione, stress e problemi circolatori. Il set si compone di un tappetino, un cuscino per il collo, due palline da massaggio, perfette per rilassare mani e piedi, e una borsa per trasportare o riporre comodamente il set; inoltre, il tappetino (dimensioni 68 x 42 x 2 cm) è realizzato con più di 7800 "punte", che stimolano i punti di pressione nel tuo corpo, come nell'agopuntura, e distribuiscono il tuo peso in modo uniforme, alleviando stress e tensioni muscolari: dedicando solo 20-30 minuti al giorno alla terapia di digitopressione, potrai sperimentare un miglioramento nella qualità del sonno e un rilassamento muscolare profondo. Resistenze e confortevole, il set è realizzato in cotone di alta qualità e morbida schiuma ecologica, mentre le punte sono realizzate in plastica ABS, atossica e completamente riciclabile, ed il tappetino è colorato con una tintura vegetale e naturale.

Il tappetino di Pido è morbido e antiscivolo e di ottima qualità; realizzato in tessuto scamosciato ecologico, presenta un'eccellente resistenza allo scivolamento e assorbimento dell'umidità e del sudore ed ha il fondo in gomma naturale, per una perfetta aderenza su qualsiasi superficie. Questo tappetino (dimensioni 183 x 66 cm, 1,5 mm di spessore) occupa poco spazio, è molto leggero e può essere piegato in modo compatto e trasportato comodamente nella borsetta con cerniera inclusa; inoltre, si pulisce facilmente, la stampa è ben realizzata ed accurata ed è disponibile in 4 diverse fantasie.

Universale e ideale per qualunque tipo di sport e disciplina, il tappetino di Lotuscrafts è delicato sulla pelle e privo di sostanze nocive: dermocompatibile ed ecologico è completamente privo di lattice, di ftalati o BPA. Dall'ottimo rapporto qualità prezzo, questo tappetino (dimensioni 183 x 60 x 0,5 cm) è antiscivolo, protegge le articolazioni in modo ottimale durante gli esercizi e offre comfort e ammortizzazione; inoltre è leggero, morbido, ecologico, facile da pulire e da arrotolare ed è disponibile in 4 diversi colori.

