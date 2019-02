Trx: cos'è, come si usa e quanto costa

Il trx è uno strumento sempre più di moda nell'ambito delle palestre, degli studi di personal trainer, ma, in verità è un attrezzo "tascabile", da poter portare sempre con sè, per un allenamento programmato o improvvisato al parco, in casa, in vacanza.

Trx come funziona

Si presenta come una doppia cinghia in tessuto sintetico (non elastico), con un gancio da un lato - per poterlo ancorare - e due maniglie alle estremità opposte, per poterlo afferrare con le mani o bloccarlo con i piedi. Viene proposto dai professionisti del fitness, per esercizi di vario tipo, con l'obiettivo di far lavorare tutto il corpo (addominali, lombari, glutei, bicipiti, tricipiti, quadricipiti, etc.).

Il valore aggiunto del trx, rispetto ad altri attrezzi fitness in commercio, è la sua versatilità, perché questo strumento così leggero, pratico da trasportare e facile da utilizzare, permette di ottenere risultati con allenamenti brevi e regolari (se utilizzato correttamente).

Trx quanto costa

Il trx è anche uno strumento per fare sport non eccessivamente costoso. Basta dare un'occhiata nei negozi di sport oppure online per rendersene conto. Il prezzo di un trx si aggira tra i 19 e 160 euro, in base alla qualità e alla professionalità del prodotto. Ma, per chi è all'inizio e vuole svolgere un allenamento efficace con uno strumento di qualità, un trx tra i 20 e i 30 euro sarà più che sufficiente.

